Kylie Minogueto prawdziwa ikona muzyki popularnej. W całej swojej karierze sprzedała ponad 80 milionów albumów na całym świecie i jest uznawana za jedną z najbardziej dochodowych artystek z Australii w historii. Obecna jest na scenie od blisko czterech dekad - wylansowała w tym czasie przeboje, takie jak "Can't Get You Out Of My Head", "I Should Be So Lucky" czy "The Loco-motion". Pomimo stosunkowo długiego stażu, wciąż zachwyca energią na scenie i spektakularnymi koncertami.