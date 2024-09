Na antenę TVN powrócił właśnie program "Azja Express", w którym uczestnicy (występujący w parach) muszą przebyć wyznaczoną trasę, dysponując budżetem w kwocie jednego dolara na osobę na jeden dzień. To szósta edycja show, którego prowadzącą jest Daria Ładocha. Trzecia i czwarta odsłona (jesień 2018 i wiosna 2020) odbywała się pod szyldem "Ameryka Express" w Ameryce Południowej.

W programie udział biorą m.in. Marta "Mandaryna" Wiśniewska z córką Fabienne Wiśniewską, aktorzy Piotr Głowacki i Aleksandra Adamska, zawodnik MMA Jan Błachowicz, blogerka modowa Jessica Mercedes i wokalista Wiktor Dyduła. Ten ostatni występuje w parze z siostrą, Anną Chrzanowską.



"Większość życia związana z jeździectwem, jako zawodniczka oraz instruktorka jazdy konnej. Występowała na scenie w kabarecie, komedii improwizowanej, jako chórzystka i konferansjerka" - tak siostrę Wiktora przedstawia TVN.

Wiktor Dyduła w "Azja Express". Znacie go z "The Voice of Poland"

Wiktor Dyduła w ostatnim czasie podbija polską scenę muzyczną za sprawą nowego przeboju "Tam słońce, gdzie my" ( zobacz! ), który zapowiada jego drugą płytę. Debiutancki album "Pal licho!" z marca 2023 r. przyniósł takie piosenki, jak m.in. "Dobrze wiesz, że tęsknię" ( sprawdź! ), "Koło fortuny" i "Santorini". Co ciekawe, w teledysku "Tam słońce, gdzie my" wystąpił wspomniany wyżej Piotr Głowacki razem z rodziną.



- Przez to, że to była jego prawdziwa rodzina, widać tam ich prawdziwe emocje, ich miłość. Polecam obejrzeć, tym którzy jeszcze nie widzieli - mówił wokalista w rozmowie z Interią.

Nie wszyscy pamiętają, że Wiktor w 2017 r. wziął udział w ostatniej edycji "Idola" w Polsacie (wówczas odpadł w etapie teatralnym). Szerokiej publiczności dał się poznać w 12. edycji "The Voice of Poland" (2021). Charakterystycznego uczestnika pokochali widzowie już od jego pierwszego występu w programie. Przez wielu uznawany za jednego z głównych faworytów do zwycięstwa.

- Brakuje takich ludzi. Ja chcę, żeby nasza estrada była taka barwna, różnorodna. Żeby ludzie mieli to, na co zasługują. Ludzie za to płacą, a dostają czasem miernotę. A ja życzę polskiej publiczności takich wspaniałych osobowości, które zachwycają - komentował w rozmowie z Interią Marek Piekarczyk.

Ku sporemu rozczarowaniu podopieczny Barona i Tomsona nie wygrał jednak show TVP, bo decyzją widzów pierwsze miejsce zajęła Marta Burdynowicz. Przed werdyktem ogłoszono, że singel Dyduły - "Dobrze wiesz, że tęsknię" - uznany został przez widzów najlepszym autorskim utworem wśród finalistów.

Wiktor Dyduła o występie na Earth Festival i teledysku do utworu "Tam słońce, gdzie my" Daniel Kiełbasa INTERIA.PL