Seweryn Krajewski , wraz z zespołem Czerwone Gitary , na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki. Ma na koncie dziesiątki hitów, które po dziś dzień chętnie słuchane są przez tysiące fanów. "Dozwolone od lat 18" , "Nie zadzieraj nosa" , "Tak bardzo się starałem" - to tylko niektóre z jego największych przebojów. Jedna z piosenek Krajewskiego zajmuje szczególne miejsce w dorobku artysty i sercach słuchaczy. Mowa o utworze "Anna Maria" , który potrafi wzruszyć nawet najtwardszych.

Kim była słynna Anna Maria z piosenki Seweryna Krajewskiego? Długo trzymał to w tajemnicy

" Utwór ten miał dla mnie szczególne znaczenie - chociaż nie o wszystkim chciałbym mówić, nawet dzisiaj. Jest pewna sfera wspomnień, która powinna zostać bardzo prywatna. Jasne, że chodziło o dziewczynę, która musiała wyjechać z Polski już na zawsze. I dla niej i dla mnie był to wówczas dramat. To była pierwsza miłość, piękna, czysta, niepowtarzalna" - wyznał Seweryn Krajewski.

Z kolei w książce "To właśnie my", opowiadającej historię zespołu Czerwone Gitary, wykonawca "Anny Marii" zdradził jeszcze jeden szczegół. Okazuje się, że sukces przeboju był dla niego wielką niespodzianką. Nie sądził, że piosenka o nieszczęśliwej miłości zostanie tak entuzjastycznie przyjęta przez tysiące Polaków. "Napisałem i śpiewałem ten utwór dla mojej dziewczyny z Non'Stopu, nie spodziewałem się, że dostąpi on takiej popularności" - zdradził artysta.