- Czekałam na ten moment długo. Ten materiał może zaskoczyć parę osób, bo trzymam się popu, ale wycieczki w stronę bluesa i rocka robię - mówiła wiosną 2024 r. Tatiana Okupnik w rozmowie z Interią.

Zapowiedzią płyty był singel "Wracam" , a teraz do sieci trafiła kolejna piosenka "Toast", reklamowana jako "manifest kobiecości, siły i wspólnoty".

Tatiana Okupnik otwiera nowy rozdział. "Toast" o kobiecej sile

Utwór, podobnie jak cała płyta, został nagrany na setkę. W nagraniach wokalistce towarzyszyli Bartłomiej Grzanek (gitara), Maciej Magnuski (bas), Marcin Jagiełło (instrumenty klawiszowe), Kamil Szewczyk (gitara), Błażej Gawliński (perkusja) i ceniony producent Marcin Bors (gitara solowa, fortepian, instrumenty perkusyjne, oddechy VooDoo, hałasy).

Tatianę swoimi głosami wsparło też kilkanaście kobiet, w tym takie postaci, jak m.in. fotografka i modelka Lidia Popiel, pisarki Katarzyna Grochola i Sylwia Chutnik, modelka Katarzyna Butowtt.

"'Toast' jest być może o tobie, może o mnie, może o niej, a może o nas. Życzę ci kobieto, dziewczyno, żebyś miała swój babski krąg. Kiedy czujesz, że dźwigasz za dużo i musisz zrzucić z ramion to co dla ciebie za ciężkie, obyś mogła poczuć, że nie tylko ty tak masz, że nie jesteś jedyna, że nie jesteś sama. Zrozumienie, że 'tak mają' także inne kobiety, daje ogromne wsparcie" - opowiada Tatiana Okupnik.

Tatiana Okupnik i jej "babski krąg"

"Mój babski krąg, z jednej strony otula mnie, kiedy tego potrzebuję, a z drugiej uświadamia, z czym wszystkie mierzymy się na co dzień. I to jest mocne przeżycie, bo dopiero kiedy posłuchamy innych her-storii, albo przyjrzymy się kobietom w Polsce czy na świecie, widać jak nasza sytuacja jest krucha. Jak nadal musimy się nawzajem chronić, jak musimy o sobie przypominać, powtarzać się, uzasadniać nasze potrzeby" - dodaje.

Wokalistka tłumaczy, że choć kobiety mają różne doświadczenia, to jednak emocje znają takie same.

"To jest miejsce, w którym możemy się spotkać. W czuciu, we wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu swoich odmienności, wyborów, życiorysów. Życzę każdej z nas z osobna, żeby odnalazła swoje miejsce, w którym jest bezpieczna, wolna, szczęśliwa, potrafi o siebie dbać i sama, świadomie decyduje o tym jaka jest jej rola, z poszanowaniem wyborów innej kobiety niezależnie od tego czy je rozumiemy, czy się z nimi zgadzamy czy nie" - podkreśla Tatiana Okupnik.

Płytowy dorobek trenerki "The Voice Senior" zamyka "Blizna" (2014). W 2022 r. przypomniała o sobie piosenkami "Mama (idzie w długą)" i "Puzzle".

Tatiana Okupnik powraca INTERIA.PL