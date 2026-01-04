W sierpniu 2025 r. media obiegły przykre wieści o śmierci Brandona Blackstocka, byłego męża Kelly Clarkson i cenionego menedżera muzycznego. Mężczyzna dożył zaledwie 48 lat. Zmarł po trzyletniej walce z nowotworem.

Kilka godzin przed tym, jak w sieci pojawiły się informacje o odejściu Blackstocka, była żona menedżera opublikowała poruszające oświadczenie. Przełożyła wówczas planowane koncerty w Las Vegas, tłumacząc swoją niedyspozycyjność chorobą ojca jej dzieci i potrzebą bycia przy pociechach w trudnych chwilach.

Historia miłości Kelly Clarkson i Brandona Blackstocka

Kelly Calrkson i Brandon Blackstock poznali się w 2006 r., a siedem lat później stanęli na ślubnym kobiercu. Doczekali się dwójki dzieci - River oraz Remingtona. Piosenkarka dedykowała ukochanemu jedną z najważniejszych piosenek w swojej karierze - "Piece By Piece". Śpiewała w niej o tym, jak partner pomógł jej ponownie uwierzyć w miłość i bezpieczeństwo.

Choć początkowo wydawało się, że wspólne życie Clarkson i Blackstocka to sielanka, z czasem zaczęło dochodzić do konfliktów. W 2020 r., po siedmiu latach małżeństwa, wokalistka złożyła pozew rozwodowy. Powodem zakończenia związku oficjalnie miały być "niemożliwe do pogodzenia różnice".

Rozwód trwał długo - pojawiały się liczne sprawy sądowe o podział majątku czy opiekę nad dziećmi. Ostatecznie piosenkarka otrzymała prawa do posiadłości znajdującej się w Montanie, ale w zamian zobowiązana była do wypłacenia byłemu mężowi 1,3 mln dolarów oraz przesyłania regularnych alimentów.

Z kolei trzy lata później, orzeczeniem sądu, mężczyzna zwrócić miał byłej partnerce 2,6 mln dolarów za niewłaściwe wykonywanie funkcji menedżera.

Rozeszli się w atmosferze skandalu. Kelly Clarkson wciąż nie może pogodzić się ze śmiercią byłego męża?

Teraz dziennikarze zagranicznego magazynu "People" dotarli do osoby z bliskiego otoczenia Kelly i informują o tym, jak wokalistka czuje się kilka miesięcy po utracie byłego męża. Informator przekazał, że wciąż to przeżywa i choć od 2020 r. jej relacje z Brandonem były napięte, nie może pogodzić się z tym, że jej dzieci zostały w połowie sierotami.

"Kelly jest oczywiście załamana ze względu na swoje dzieci. Utrata ojca jest dla nich niezwykle bolesna i dezorientująca. Ale ona jest też bardzo twarda. Nie jest osobą, która się poddaje. Patrzy na życie realistycznie i robi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić swoim dzieciom jak największą stabilność i miłość" - czytamy na łamach "People".

Źródło magazynu przekazało również, że teraz artystka "skupia się na byciu obecną dla swoich dzieci". Kariera nieco odeszła w zapomnienie, bowiem gwiazda stara się zapewnić pociechom poczucie bezpieczeństwa. Informator podkreśla, że Clarkson stara się być po prostu "dobrą matką".

