Kayah szczerze ze sceny: "Szukam męża". Gwiazda zdradziła, jakie ma wymagania

5 listopada Kayah świętowała 58. urodziny w towarzystwie fanów, wykonując swoje największe przeboje. W trakcie wydarzenia zapowiedziała również reedycję kultowego albumu "Kamień", który w przyszłym roku obchodzić będzie 30-lecie. Jednak największe poruszenie wywołał moment, gdy artystka postanowiła podzielić się z publicznością szczerym, ale zabawnym wyznaniem.

"Chciałabym żyć szczęśliwie. Szukam męża obecnie. Nie wiem, czy jest tu jakiś? No nie czyjś, ale potencjalny mój. To byłoby fajowo" - powiedziała ze sceny Kayah, cytowana przez Eskę.

Słowa wokalistki wywołały falę śmiechu i owacji na sali. Publiczność, dobrze znająca jej poczucie humoru, od razu podchwyciła temat, tworząc ciepłą, rodzinną atmosferę.

"Nie dam się nabrać" - wymagania gwiazdy

Kayah nie poprzestała jednak na samym ogłoszeniu poszukiwań. Postanowiła również zdradzić, jakie wymagania musi spełnić potencjalny kandydat. I choć jej wypowiedź miała żartobliwy ton, można było w niej wyczuć nutę życiowego doświadczenia.

"Niech przynajmniej ma swój telefon. Ja swojego nie użyczam. Niech ma wyprawkę po prostu, jakiś kąt. Wiem, co mam do zaoferowania. Nie dam się nabrać. Tak że jeżeli jest tu jakiś mąż mój, to ja chcę cię" - mówiła artystka ze śmiechem.

Szczerość i ironia, z jaką Kayah opowiedziała o swoich oczekiwaniach, tylko potwierdziły, że piosenkarka - mimo trudnych doświadczeń - wciąż potrafi podchodzić do życia z dystansem i humorem.

Trudne doświadczenia i nowy etap życia Kayah

Choć artystka żartowała ze sceny, rok 2025 nie był dla niej łatwy. W lutym pożegnała ojca, a w sierpniu - matkę. Jak podają media, Kayah towarzyszyła mamie w ostatnich dniach życia. Te bolesne wydarzenia sprawiły, że wokalistka jeszcze mocniej docenia wartość bliskości i wsparcia.

Kayah od dawna nie ukrywa, że w miłości nie miała szczęścia. Jej małżeństwo z holenderskim producentem Rinke Rooyensem zakończyło się po latach separacji w 2010 roku. Para ma syna Rocha, dziś 26-latka. Po rozwodzie artystka była związana m.in. z senegalskim muzykiem Pako Sarrą oraz biznesmenem Jarosławem Grzywińskim, byłym prezesem Giełdy Papierów Wartościowych.

"Kamień" wraca po 30 latach

Wśród żartów i wspomnień Kayah nie zapomniała o muzyce. Z okazji zbliżającego się jubileuszu zapowiedziała reedycję swojej kultowej płyty "Kamień", która przed laty otworzyła nowy rozdział w polskiej muzyce pop. Album, zawierający m.in. przeboje "Fleciki" i "Jestem kamieniem", do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych w jej karierze.

Reedycja ma być hołdem dla wiernych słuchaczy i symbolicznym zamknięciem trzech dekad na scenie. Można więc przypuszczać, że dla artystki ten rok - mimo osobistych strat - będzie również czasem nowych początków.

