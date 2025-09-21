Kayah może pochwalić się stylowym mieszkaniem w Wenecji! Nowoczesne wnętrza z dodatkami vintage i zjawiskowy widok
Kayah jakiś czas temu na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciami z apartamentu w Wenecji. Legendarna gwiazda urządziła swoje włoskie mieszkanie w nowoczesnym stylu, choć we wnętrzach nie brakuje ciepłego klimatu i elementów vintage. Z okien kamienicy rozpościera się widok na kanały i samo centrum miasta.
Kayah to niekwestionowana legenda polskiej estrady, która od kilku dekad zachwyca swoim mocnym głosem i niosącymi przesłanie utworami. Nie ma w Polsce osoby, która nie znałaby hitów takich jak "Testosteron", "Supermanka", "Prawy do lewego" czy "Za późno".
Trzy z wydanych przez Kayah płyt dotarły na sam szczyt notowania najchętniej kupowanych albumów w Polsce. Wokalistka wielokrotnie umieszczana była także na liście "100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu" tworzonej przez magazyn "Forbes Polska". Może więc pochwalić się ogromnym sukcesem komercyjnym, dzięki któremu żyje w dostatku. Część funduszy zgromadzonych dzięki twórczości artystycznej i działalności medialnej artystka przeznaczyła na apartament w Wenecji!
Kayah ma apartament w Wenecji. Widok z okien zapiera dech w piersiach!
Kupione przez Kayah mieszkanie w Wenecji mieści się w odrestaurowanej kamienicy z niepowtarzalnym klimatem. Gwiazda postawiła na dom w samym centrum, dzięki czemu może w pełni korzystać z udogodnień urokliwego miasta i poczuć włoską atmosferę panującą dookoła. Apartament jest dwupoziomowy, a z balkonu i okien rozpościera się widok na kanały, po których pływają gondole z turystami.
Kayah spędza sporo czasu na tarasie, z którego może oglądać powolne weneckie życie. Znajduje się na nim stolik z mozaiki, przy którym artystka chętnie pije kawę i wypoczywa.
Jak wyglądają wnętrza włoskiego domu wokalistki? Tak urządziła się Kayah
Na parterze mieszkania piosenkarki znajduje się przestronny salon, jadalnia oraz przytulna sypialnia. W salonie stanęły dwa fotele z poduszkami, tuż obok okrągłego stolika kawowego - Kayah w ten sposób stworzyła sobie wygodny kącik do czytania lub relaksu. Na środku pokoju leży nieoczywisty czerwono-czarny dywan. We wnętrzu nie brakuje klimatycznych dodatków - retro lamp, obrazków na ścianach, kwiatów czy książek.
W jadalni stanął masywny, drewniany stół, a nad nim powieszono nowoczesny żyrandol, który z pewnością przyciąga uwagę każdego z gości. Drewniane belki idealnie kontrastują z bielą sufitu, co podkreśla minimalistyczny lecz designerski styl wnętrza.
Piętro przeznaczone zostało na antresolę z przeszkloną podłogą, która sprawia, że dom wydaje się być niezwykle jasny i duży.
Wnętrza apartamentu legendarnej wokalistki utrzymane zostały w stylistyce nowoczesnej z wieloma elementami designerskimi, ale też vintage. Nie brakuje tu szkła, kolorowych ścian, ale również masywnych mebli z drewna i rzeźbionych belek sufitowych. Mieszkanie wydaje się jasne oraz stylowe i widać, że Kayah włożyła w urządzenie go dużo serca.