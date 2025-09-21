Kayah to niekwestionowana legenda polskiej estrady, która od kilku dekad zachwyca swoim mocnym głosem i niosącymi przesłanie utworami. Nie ma w Polsce osoby, która nie znałaby hitów takich jak "Testosteron", "Supermanka", "Prawy do lewego" czy "Za późno".

Trzy z wydanych przez Kayah płyt dotarły na sam szczyt notowania najchętniej kupowanych albumów w Polsce. Wokalistka wielokrotnie umieszczana była także na liście "100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu" tworzonej przez magazyn "Forbes Polska". Może więc pochwalić się ogromnym sukcesem komercyjnym, dzięki któremu żyje w dostatku. Część funduszy zgromadzonych dzięki twórczości artystycznej i działalności medialnej artystka przeznaczyła na apartament w Wenecji!

Kayah ma apartament w Wenecji. Widok z okien zapiera dech w piersiach!

Kupione przez Kayah mieszkanie w Wenecji mieści się w odrestaurowanej kamienicy z niepowtarzalnym klimatem. Gwiazda postawiła na dom w samym centrum, dzięki czemu może w pełni korzystać z udogodnień urokliwego miasta i poczuć włoską atmosferę panującą dookoła. Apartament jest dwupoziomowy, a z balkonu i okien rozpościera się widok na kanały, po których pływają gondole z turystami.

Kayah spędza sporo czasu na tarasie, z którego może oglądać powolne weneckie życie. Znajduje się na nim stolik z mozaiki, przy którym artystka chętnie pije kawę i wypoczywa.

Kayah w swoim domu w Wenecji Instagram @kayah_official materiał zewnętrzny

Jak wyglądają wnętrza włoskiego domu wokalistki? Tak urządziła się Kayah

Na parterze mieszkania piosenkarki znajduje się przestronny salon, jadalnia oraz przytulna sypialnia. W salonie stanęły dwa fotele z poduszkami, tuż obok okrągłego stolika kawowego - Kayah w ten sposób stworzyła sobie wygodny kącik do czytania lub relaksu. Na środku pokoju leży nieoczywisty czerwono-czarny dywan. We wnętrzu nie brakuje klimatycznych dodatków - retro lamp, obrazków na ścianach, kwiatów czy książek.

Salon we włoskim domu Kayah Instagram @kayah_official materiał zewnętrzny

Dom Kayah w Wenecji Instagram @kayah_official materiał zewnętrzny

W jadalni stanął masywny, drewniany stół, a nad nim powieszono nowoczesny żyrandol, który z pewnością przyciąga uwagę każdego z gości. Drewniane belki idealnie kontrastują z bielą sufitu, co podkreśla minimalistyczny lecz designerski styl wnętrza.

Piętro przeznaczone zostało na antresolę z przeszkloną podłogą, która sprawia, że dom wydaje się być niezwykle jasny i duży.

Kayah w jadalni swojego domu w Wenecji Instagram @kayah_official materiał zewnętrzny

Wnętrza apartamentu legendarnej wokalistki utrzymane zostały w stylistyce nowoczesnej z wieloma elementami designerskimi, ale też vintage. Nie brakuje tu szkła, kolorowych ścian, ale również masywnych mebli z drewna i rzeźbionych belek sufitowych. Mieszkanie wydaje się jasne oraz stylowe i widać, że Kayah włożyła w urządzenie go dużo serca.

