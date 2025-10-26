​Katy Perry i Justin Trudeau potwierdzili spekulacje fanów. To już oficjalne

W sieci natychmiast pojawiły się nagrania, na których widać, jak nieco zmieszany duet wychodzi z kabaretu. Katy Perry miała na sobie elegancką suknię w kolorze wina, odsłaniającą plecy, natomiast Trudeau postawił na klasyczny czarny garnitur.

"Pozwólcie im żyć. Oboje są atrakcyjni i samotni. Myślę, że świetnie do siebie pasują i są szczęśliwi" - komentowali internauci, obserwujący romantyczną scenę w mediach społecznościowych.

Według anonimowych źródeł bliskich piosenkarce, Katy Perry jest mocno zaangażowana w relację z byłym premierem Kanady. "Katy naprawdę się nim interesuje. Jest bardzo szczęśliwa" - podkreślano w rozmowie z dziennikarzami.

Historia związku Katy Perry - od plotek do rzeczywistości

Pierwsze sygnały o romansie Perry i Trudeau pojawiły się latem tego roku, gdy paparazzi zauważyli ich wspólnie podczas kolacji w Montrealu. Niedługo później polityk został sfotografowany na jednym z koncertów wokalistki w ramach trasy "Lifetimes Tour".

W połowie października para została przyłapana podczas romantycznego wypoczynku na jachcie. Turysta, który był świadkiem wydarzeń, zdradził dziennikarzom:

"Katy Perry zacumowała obok łódki do obserwacji wielorybów, a potem ona i Trudeau zaczęli się całować. Nie zdawałem sobie sprawy, z kim ona jest, dopóki nie zobaczyłem tatuażu na ramieniu tego faceta i od razu zdałem sobie sprawę, że to Justin Trudeau.

Rozstania i nowe początki

Związek Katy Perry z Justinem Trudeau rozpoczął się niedługo po zakończeniu długoletniego romansu piosenkarki z aktorem Orlando Bloomem, z którym ma 5-letnią córkę Daisy Dove Bloom. Para ogłosiła rozstanie w lipcu 2025 roku, podkreślając, że priorytetem jest wspólne wychowywanie dziecka w duchu miłości i wzajemnego szacunku.

Trudeau natomiast w sierpniu 2023 r. zakończył 18-letnie małżeństwo z prezenterką telewizyjną Sophie Grégoire. Byli małżonkowie mają troje dzieci: Xaviera, Ellę-Grace i Hadriena.

Nowy etap życia i związek w świetle reflektorów

Choć przez wiele miesięcy para utrzymywała swój romans w tajemnicy, obecnie nie ukrywają uczucia, co potwierdza ich wspólne publiczne pojawienie się w Paryżu. Dla fanów Katy Perry i obserwatorów życia publicznego Justina Trudeau, jest to sygnał, że oboje są gotowi na nowy etap życia.

"Katy jest gotowa na randki i mocno zaangażowana w ten związek" - dodają osoby z jej otoczenia.

Jacko Brango zdradza szczegóły swojego debiutanckiego krążka "ZA DUŻO GITAR" Wiktor Fejkiel INTERIA.PL