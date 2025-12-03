Premierowy singel "Fale" to dzieło Karoliny Matej (tekst) i Artura Gruszewskiego (muzyka).

"Tekst jest napisany od serca, który opisuje pewien fragment w życiu który miałam :)) Mam nadzieję że wam się spodoba! Dajcie koniecznie znać" - napisała na Facebooku Karolina Matej, która zaśpiewała tę piosenkę w telewizyjnym "Pytaniu na śniadanie".

Karolina Matej i jej wierna fanka Grażyna Szapołowska

Do tej pory 25-letnia obecnie Karolina znana była głównie ze swoich aktorskich ról. Wystąpiła w m.in. w kilkudziesięciu odcinkach "Na Wspólnej" (jako Bella Trojanowska), emitowanej na antenie Polsatu "Zdradzie", w której zagrała u boku swej sławnej babci Grażyny Szapołowskiej, a także "Komisarzu Alexie".

W mediach społecznościowych Karolina Matej często pokazuje się z Grażyną Szapołowską, publikując filmiki pod hasłem "Girls talk". Niewiele osób pamięta, że to ikona polskiego kina w 2020 r. mocno za kulisami wspierała swoją wnuczkę, gdy ta próbowała swoich sił w programie "The Voice of Poland". Podczas Przesłuchań w ciemno zaśpiewała przebój "Love Me Like You Do" z repertuaru Ellie Goulding, lecz żaden z ówczesnych trenerów (Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Tomson i Baron) się nie odwrócił.

"Mam z babcią bardzo dobre relacje. Śmiałabym powiedzieć, że troszeczkę lepsze niż z mamą [aktorka, scenarzystka i reżyserka Katarzyna Jungowska]. Babcia traktuje mnie też jako swoją córkę. Codziennie się z nią widuję, gotuje mi. Jestem z nią bardzo blisko" - opowiadała wówczas Karolina Matej.

Karolina Matej ma na koncie także duet z Grażyną Szapołowską - tytułowa piosenka "Kochaj mnie" pojawiła się na płycie tej drugiej z 2016 r. Tekst do tego utworu napisała wspomniana Katarzyna Jungowska, czyli córka Grażyny i mama Karoliny.

Wnuczka Grażyny Szapołowskiej wystąpiła w "The Voice of Poland" TVP