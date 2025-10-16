Kanye West i Lady Gaga planowali wspólną trasę. "Dobrze się dogadywali, a on wszystko zepsuł"

W najnowszym dokumencie "In Whose Name?" Kanyego Westa obserwujemy jego wieloletni proces twórczy, zmagania ze sławą i kontrowersjami. W projekcie pojawił się również materiał z Lady Gagą - 23-letnia wówczas piosenkarka opowiadała o kulisach nadchodzącej w 2009 roku trasy "Fame Kills", w którą miała wyruszyć wraz z raperem.

Tym skandalem żył cały świat. "Chcę się dostać tam, gdzie jest Kanye"

"On ma sławę, a ja chcę sławy, prawda?" - opowiada w dokumencie Gaga. "Więc [Kanye] żyje w mrocznym, sekciarskim, udręczonym, duchowym świecie, pozbawionym naiwności i nadziei" - dodała gwiazda, opisując koncept show i strukturę nietypowej sceny.

Mało kto wie, że przed rozpoczęciem dochodowego tournée, "The Monster Ball", promującego reedycję albumu "The Fame", zatytułowaną "The Fame Monster", Gaga współpracowała z amerykańskim raperem oraz wokalistą Kanye Westem. Duet miał w planach wyruszenie w trasę składającą się z trzydziestu pięciu przystanków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Scena widowiska zatytułowanego "Fame Kills: Starring Kanye West and Lady Gaga" została skonstruowana na podobieństwo trawersu, czyli elementu łączącego dwie części estrady. "Znajdujemy się na dwóch końcach sceny - ja chcę się dostać tam, gdzie jest Kanye, czyli w miejsce sławy. On zaś pragnie być tam, gdzie jestem ja, to znaczy w domu, u skromnych początków kariery. Przez całe show walczymy o pozycje, w których się znajdujemy" - wspominała Gaga w 2009 roku.

Spekuluje się, że jednymi z bezpośrednich przyczyn anulowania widowiska były dzielące artystów różnice twórcze, jak i słaba sprzedaż biletów. Najpowszechniej mówi się jednak, że to właśnie Gaga zdecydowała o przedwczesnym zakończeniu współpracy po niesławnym incydencie na gali MTV Video Music Awards w 2009 roku. Cały świat obiegła wówczas informacja o tym, czego doświadczyła ówcześnie dziewiętnastoletnia Taylor Swift.

Po nagrodzeniu jej teledysku do piosenki "You Belong With Me" w kategorii "Best Female Video", na scenę szybko wbiegł Kanye West, wyrywając mikrofon nagrodzonej wokalistce. Stwierdził, że nagroda należy się Beyoncé, co sprawiło, że w najbliższych dniach musiał zmierzyć się z niepohamowaną falą krytyki. Reputacja Westa ogromnie ucierpiała, co zdecydowanie przełożyłoby się na komercyjny sukces nadchodzącej trasy. Przypomnijmy, że Gaga była wówczas wschodzącą gwiazdą, a publiczne spoufalanie się z kontrowersyjnym raperem z pewnością nie przyniosłoby zamierzanych benefitów - mogłoby również negatywnie wpłynąć na jej wizerunek.

Niemal miesiąc po premierze najnowszego dokumentu Westa, w którym widzimy podekscytowaną Gagę planującą show, internet zalała fala komentarzy. Fani domagają się szczegółowych wyjaśnień od rapera i, choć minęły lata, materiałów, które mogły trafić w ręce wiernych fanów, gdyby nie jego występek.

"Na pewno stworzyli wspólne utwory na trasę, chcemy je usłyszeć", "Czyli potwierdziło się, że 'różnice artystyczne' nie miały znaczenia. Dobrze się dogadywali, a on wszystko zepsuł", "Chciał ją zniszczyć, a tak naprawdę zniszczył siebie", "Pamiętam to, oglądałam, przecierałam oczy ze zdumienia", "Bogu ducha winna dziewczyna. Taka młoda. West dziwak", "Po co ten dokument? Żeby przypomnieć, jak bardzo jest odklejony?", "Żenada", "Widać, że Gadze bardzo zależało" - komentują fani na platformie X ("Gaga Daily") oraz Instagramie.

