Piosenki z "K-popowych łowczyń demonów" znają prawie wszyscy. Utwory podbijają listy przebojów i stacje radiowe, a wszystko za sprawą ogromnego sukcesu pełnometrażowej animacji, której bohaterkami jest walczące z demonami trio wokalne Huntr/x. Ich partie wokalne zaśpiewane zostały przez EJAE, Audrey Nunę i Rei Ami. Wszystkie trzy korzystają teraz w pełni z sukcesu produkcji. Po tym jak na krótko zaprezentowały się w programie komediowym "Saturday Night Live" oraz talk-show Jimmy'ego Fallona, niedługo dadzą pierwszy wspólny koncert.

Co więcej, na podbój list muzycznych wyrusza EJAE, dla której singiel "In Another World" jest "wejściem na nieznane terytorium". Do tej pory znana była głównie jako autorka piosenek.

EJAE z "K-popowych łowczyń demonów" debiutuje solo

24 października, razem z premierą "In Another World", zaprezentowany został również teledysk do tego utworu. Dla EJAE to możliwość pokazania się fanom z nowej strony. Artystka uważana jest za bardzo wszechstronną i kreatywną twórczynię piosenek, ale do tej pory była w cieniu. Teraz postanowiła z niego wyjść.

"Zawsze byłam autorką piosenek i to zawsze pozostanie na pierwszym miejscu. Dla mnie największą różnicą między tworzeniem piosenek dla innych, a ich wykonywaniem samemu, jest to, że do tej pory ludzie słuchali moich demówek. Teraz to już nie jest demówka, a finalna forma" - mówi EJAE w rozmowie z Variety. Redakcją, która niedawno wybrała ją do grona dziesięciorga autorów piosenek, których warto śledzić.

EJAE trochę obawia się odbioru swojego debiutanckiego utworu przez słuchaczy. "Za kulisami mogę się ukryć. Kiedy jednak dajesz całą siebie, pozwalasz ludziom na to, żeby cię oceniali. Myślę, że tej części się boję. Chciałabym więc, aby większą uwagę zdobyła sama piosenka niż ja. To mój główny cel" - tłumaczy kompozytorka, wokalistka i jeden z głosów Huntr/x.

