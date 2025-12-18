W kwietniu 2024 r. w mediach zrobiło się głośno o zakończeniu współpracy Julii Wieniawy z wytwórnią Kayax. Artystka i influencerka przekazała wówczas za pośrednictwem Instagrama wieści, w których podkreśliła, że zrywa kontrakt z firmą, ponieważ chce przejąć pełną kontrolę nad swoją działalnością w branży. W lipcu wydała pierwszy utwór - "Sobą tak" - pod szyldem Wieniawa Records, co doprowadziło do pewnych komplikacji.

Julia Wieniawa ogłosiła zakończenie współpracy z wytwórnią. Kayax twierdził, że zrobiła to bezprawnie

Choć gwiazda spotkała się wówczas z dużym wsparciem fanów, którzy czekali na jej nową ścieżkę kariery, odejście od Kayaxu i wydanie piosenki na własną rękę okazało się nie być tak prostym zadaniem. Wytwórnia podkreślała, że artystkę wciąż obowiązują umowy, które podpisała (pod szyldem Kayaxu miała wydać jeszcze dwa albumy), więc opublikowanie singla "Sobą tak" było niezgodne z prawem.

"Julia Wieniawa informuje opinię publiczną, że rozwiązała z nami kontrakt, jednak nie jest to prawdą. W kwietniu tego roku piosenkarka podjęła próbę rozwiązania umowy z Kayax Production & Publishing, ale nie wskazała powodu, będącego formalną lub faktyczną podstawą do rozwiązania umowy fonograficznej. Kontrakty fonograficzne nie podlegają wypowiedzeniu na podstawie jednostronnego oświadczenia" - informował wówczas Tomasz Grewiński z Kayaxu.

"Julię nadal obowiązuje kontrakt na dwie kolejne płyty. Piosenkarka wydając nowy utwór poza Kayax Production & Publishing złamała zatem postanowienia umowy, którą sama podpisała" - dodawał przedstawiciel wytwórni.

Batalia trwała blisko dwa lata. Wytwórnia próbowała blokować nową twórczość Wieniawy

Po kilku tygodniach singiel Julii Wieniawy zniknął z serwisu streamingowego Spotify, ponieważ wytwórnia Kayax nałożyła na niego blokadę. Piosenkarka była niezwykle rozczarowania działaniem firmy - w mediach społecznościowych opublikowała filmik, w którym podkreśliła, że słuchacze wciąż mogą odtwarzać utwór w innych serwisach. Jednocześnie zapowiedziała dalszą walkę z wytwórnią.

Od tamtego czasu konflikt trwał - firma próbowała w dalszym ciągu blokować nową twórczość piosenkarki, a także kierowała pod jej adresem krytyczne komentarze. Wieniawa nie pozostawała dłużna, niejednokrotnie uszczypliwie komentując działania Kayaxu.

To koniec konfliktu Julii Wieniawy i Kayaxu. Wydano oficjalne oświadczenie

Po blisko dwóch latach batalii w sprawie nastąpił przełom. Julia Wieniawa poinformowała swoich odbiorców o zakończeniu sporu z Kayaxem, czego skutkiem jest podpisanie ugody. Obie strony konfliktu doszły do porozumienia, a co więcej - nie wykluczają dalszych możliwości współprac.

"W każdej współpracy mogą pojawić się trudności, nieporozumienia czy nawet spory. Najważniejsze jest jednak to, by potrafić je konstruktywnie rozwiązywać i szukać porozumienia" - rozpoczęła swój wpis w mediach społecznościowych Julia Wieniawa.

"Uprzejmie informujemy, że podpisaliśmy ugodę, która zamyka wszelkie roszczenia oraz dotychczasowy etap naszej pracy, a jednocześnie otwiera drogę do wspólnych projektów w przyszłości. Nasze drogi jeszcze się przetną" - czytamy w oświadczeniu podpisanym zarówno przez wokalistkę, jak i wytwórnię.

