Madonna i Guy Ritchie po raz pierwszy od blisko 20 lat pokazali się razem publicznie. Byli małżonkowie spotkali się w Londynie, gdzie odbył się wernisaż wystawy "Talk Is Cheap", stworzonej przez przez ich 25-letniego syna, Rocco Ritchiego.

Syn gwiazdorskiej pary podzielił się w sieci wrażeniami z dnia, w którym zaprezentował swoje najnowsze prace malarskie. Przyznał, że czuje się dumny z włożonej w przedsięwzięcie pracy, lecz także docenił swoich rodziców. Podziękował im za to, że odłożyli na bok dawne konflikty i zjednoczyli się w tak ważnym dla niego momencie. Podkreślił, że nazwa wystawy nie została wybrana przypadkowo - jego zdaniem sztuka "mówi sama za siebie".

"To oczywiste, dlaczego niektórzy mogą mnie osądzać, nie winię ich za to. Jestem jednak dumny z tego, kim jestem, ale jeszcze bardziej dumny z tego, że oboje rodzice są razem w jednym pokoju i mnie wspierają. Praca powinna mówić sama za siebie, dlatego wystawa nosi tytuł 'Talk Is Cheap'" - wyjaśnił Rocco.

Słowa wdzięczności 25-latek opatrzył zdjęciem, do którego zapozował wraz z Madonną oraz Guy'em Ritchiem. To pierwsza wspólna fotografia byłych małżonków od czasu ich rozwodu (czyli od 17 lat). Oboje pojawili się na wernisażu z obecnymi partnerami, lecz mimo to potrafili porozmawiać ze sobą - co dowodzi temu, że nie ma między nimi dłużej poważnych niesnasek.

"Sztuka ma wyjątkową moc łączenia ludzi. Dziękuję, Rocco, za stworzenie tej przestrzeni i doświadczenia" - napisała z kolei Madonna w swoich mediach społecznościowych, tuż po opuszczeniu wystawy.

Historia znajomości i głośnego rozstania Madonny i Guy'a Ritchiego

Historia znajomości Madonny i Guy'a Ritchiego sięga jeszcze lat 90. Para pobrała się w grudniu 2000 r., niedługo po narodzinach ich syna Rocco. Ona była już wtedy jedną z czołowych postaci światowej sceny pop, a on uznanym reżyserem filmowym.

Związek przetrwał osiem lat - w 2008 r. ogłoszono rozstanie. Byli zakochani nie podpisali intercyzy, czego skutkiem były głośne batalie o podział majątku. W ramach ugody wywalczonej na drodze sądowej Ritchie otrzymał wtedy ok. 50 mln funtów, co w ówczesnych czasach było rekordową sumą wywalczoną podczas podziału majątku przez mężczyznę w Hollywood.

Po rozwodzie napięcie między Madonną i Guy'em Ritchiem wciąż narastało. Pojawiały się kolejne spory, głównie dotyczące opieki nad dzieckiem. W 2015 r. Rocco podjął decyzję o zamieszkaniu z ojcem w Londynie, co doprowadziło do rozgoryczenia piosenkarki i długiej batalii sądowej. W 2016 r. doszło do porozumienia, które zwiastowało poprawienie się relacji w rodzinie.

Syn Madonny i Guy'a Ritchiego poszedł artystycznymi śladami rodziców

Rocco Ritchie od kilku lat rozwija swoją karierę malarską. Pomimo dawnych problemów w rodzinie, może liczyć na nieustanne wsparcie, zarówno ze strony ojca, jak i matki. Jak sam podkreśla - dorastanie w domu przepełnionym sztuką i kreatywnością miało spory wpływ na obranie przez 25-latka artystycznej ścieżki zawodowej.

Rocco z początku tworzył pod pseudonimem "Rhed", chcąc uniknąć oceniania jego prac poprzez pryzmat sławnych rodziców. Z czasem zaczął jednak występować pod własnym imieniem i nazwiskiem, choć nadal stara się samodzielnie zasłużyć na swój sukces.

