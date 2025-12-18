"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" zbliża się wielkimi krokami! Znamy szczegóły transmisji
Święta zbliżają się wielkimi krokami, a co za tym idzie - nie może zabraknąć "Wielkiego Kolędowania z Polsatem"! W wigilijny wieczór Polakom towarzyszyć będą kolędy śpiewane przez największe gwiazdy naszej sceny.
Tegoroczne nagrania "Wielkiego Kolędowania z Polsatem" odbyły się w samej stolicy Podkarpacia - Rzeszowie. Był to pierwszy raz, gdy wyjątkowe wydarzenie na żywo oglądali wraz ze zgromadzonymi w niezwykłej Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, mieszkańcy miasta! Transmisja wydarzenia planowana jest na godzinę 16:50, 24 grudnia na antenie Polsatu.
Kto zaśpiewa podczas "Wielkiego Kolędowania z Polsatem"?
W wydarzeniu brały udział największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej takie jak: Justyna Steczkowska, Beata Kozidrak, Natalia Szroeder, Kayah, Sebastian Karpiel-Bułecka, Ralph Kaminski, Żaneta Łabudzka, Kasia Polewany, Małgorzata Walewska, Staszek Kukulski, Franek Jastrzębski, Piotr Sołoducha, Kuba i Kuba oraz zespoły Resovia Saltans i Warszawski Chór Chłopięcy. Artyści występowali w towarzystwie Grott Orkiestry, której dowodził Michał Grott. Koncert prowadzili Ola Filipek i Tomasz Wolny.
Nie brakowało najpopularniejszych i najbardziej uwielbianych kolęd i pastorałek przearanżowanych na nowo, aby podkreślić ducha świąt Bożego Narodzenia. Przez cały dzień na antenie Polsatu będziemy mogli oglądać nagrania z poprzednich edycji "Wielkiego Kolędowania", a o 16:50 wyemitowana zostanie premierowo najnowsza odsłona wydarzenia z Rzeszowa.
Dokładna rozpiska wigilijnych transmisji prezentuje się następująco:
- 12:50 - Wielkie Kolędowanie z Polsatem w Świętej Lipce
- 13:50 - Wielkie Kolędowanie z Polsatem w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie
- 14:50 - Wielkie Kolędowanie z Polsatem na Skałce w Krakowie
- 15:50 - Wielkie Kolędowanie z Polsatem na Podhalu
- 16:50 - Wielkie Kolędowanie z Polsatem w Rzeszowie