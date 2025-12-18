"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" zbliża się wielkimi krokami! Znamy szczegóły transmisji

Tegoroczne nagrania "Wielkiego Kolędowania z Polsatem" odbyły się w samej stolicy Podkarpacia - Rzeszowie. Był to pierwszy raz, gdy wyjątkowe wydarzenie na żywo oglądali wraz ze zgromadzonymi w niezwykłej Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, mieszkańcy miasta! Transmisja wydarzenia planowana jest na godzinę 16:50, 24 grudnia na antenie Polsatu.

Kto zaśpiewa podczas "Wielkiego Kolędowania z Polsatem"?

W wydarzeniu brały udział największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej takie jak: Justyna Steczkowska, Beata Kozidrak, Natalia Szroeder, Kayah, Sebastian Karpiel-Bułecka, Ralph Kaminski, Żaneta Łabudzka, Kasia Polewany, Małgorzata Walewska, Staszek Kukulski, Franek Jastrzębski, Piotr Sołoducha, Kuba i Kuba oraz zespoły Resovia Saltans i Warszawski Chór Chłopięcy. Artyści występowali w towarzystwie Grott Orkiestry, której dowodził Michał Grott. Koncert prowadzili Ola Filipek i Tomasz Wolny.

Nie brakowało najpopularniejszych i najbardziej uwielbianych kolęd i pastorałek przearanżowanych na nowo, aby podkreślić ducha świąt Bożego Narodzenia. Przez cały dzień na antenie Polsatu będziemy mogli oglądać nagrania z poprzednich edycji "Wielkiego Kolędowania", a o 16:50 wyemitowana zostanie premierowo najnowsza odsłona wydarzenia z Rzeszowa.

Dokładna rozpiska wigilijnych transmisji prezentuje się następująco:

12:50 - Wielkie Kolędowanie z Polsatem w Świętej Lipce

13:50 - Wielkie Kolędowanie z Polsatem w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie

14:50 - Wielkie Kolędowanie z Polsatem na Skałce w Krakowie

15:50 - Wielkie Kolędowanie z Polsatem na Podhalu

16:50 - Wielkie Kolędowanie z Polsatem w Rzeszowie

Zenek Martyniuk z Łobuzami na sylwestrze w Polsacie. "Mamy nadzieję, że nie będzie groziło więzienie za przekroczenie piękności" INTERIA.PL