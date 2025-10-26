Justyna Steczkowska ujawnia sekrety swojej sylwetki. Tego unika w diecie

Piosenkarka, która od ponad trzech dekad pozostaje jedną z ikon polskiej sceny muzycznej, przyznaje, że w utrzymaniu dobrej formy kluczowe jest dostarczanie organizmowi niezbędnych witamin i minerałów.

"Suplementacja jest naprawdę bardzo ważna w tych czasach, bo jest tak dużo metali ciężkich we wszystkim. W powietrzu, w jedzeniu, we wszystkim, czego używamy. Trzy kropelki jodu na czczo, wszystkie witaminy. Trzeba robić badania krwi, bo każdy tego potrzebuje czegoś innego, niemniej jednak wszyscy potrzebują teraz witaminy D3 połączonej z witaminą K2 MK7 oraz codziennie witaminy C w dużej ilości i witaminy B" - tłumaczy Steczkowska.

Artystka podkreśla, że suplementacja pozwala jej utrzymać energię i odporność, zwłaszcza przy intensywnym trybie życia związanym z koncertami i nagraniami.

Proste zasady, a nie "diety cud"

Mimo medialnego wizerunku gwiazdy o nienagannej sylwetce, Steczkowska nie stosuje żadnych skomplikowanych diet. W codziennej diecie unika przede wszystkim nadmiaru cukru oraz ogranicza węglowodany.

"Uwielbiam jeść, ale staram się nie przesadzać z cukrem, bo jest on oczywiście bardzo ciężki, niezdrowy i niepotrzebny nam zbytnio. Staram się też jeść mniej węglowodanów" - wyjaśnia artystka.

Aktywność fizyczna i spacery - sekret długowiecznej formy

Wokalistka podkreśla, że kluczem do utrzymania sylwetki jest również regularna aktywność fizyczna. Nie chodzi przy tym o ekstremalne treningi, lecz o codzienne ruchy i spacery, które pomagają w utrzymaniu kondycji i dobrej formy psychicznej.

"Nie trzeba robić nic wyszukanego. Ważne, żeby się ruszać, ćwiczyć, a także dużo spacerować" - dodaje Steczkowska.

Fenomen formy po pięćdziesiątce

Justyna Steczkowska, która w 2025 roku skończy 54 lata, pozostaje przykładem, że wiek nie musi ograniczać sprawności fizycznej ani atrakcyjnego wyglądu. Jej metody - umiarkowana dieta, regularny ruch i suplementacja - pokazują, że osiągnięcie dobrej formy może być prostsze, niż się wydaje.

Jej obecna sylwetka przyciąga uwagę nie tylko fanów muzyki, ale także mediów społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się zdjęciami i kulisami swojej codziennej rutyny.

