Justyna Steczkowska budowała swoją karierę przez długie lata. Artystka ma na swoim koncie masę albumów, projektów muzycznych i współprac, jednak często podkreśla, iż to właśnie zdrowa rodzina jest dla niej najcenniejsza. Wokalistka wykorzystuje zastrzyk popularności po występie z utworem "Gaja" na tegorocznej Eurowizji i często dzieli się ze swoimi obserwatorami prywatnymi myślami. Tym razem wrzuciła na swojego Instagrama mężczyznę, który jasno opisał traktowanie mniejszych rolników.

Justyna Steczkowska z apelem do Polaków. "Wspierajcie takie miejsca"

"Istnieje powód, dla którego mali rolnicy znikają. Oni nie są niewydolni, oni nie są przestarzali - oni po prostu stoją na drodze systemu, który opiera się na ultraprzetworzonych produktach. To rzeczy, które można wysłać na drugi koniec świata i ułożyć w stos w magazynie, sprzedawać tanio i to powtarzać. Im mniej lokalnej żywności uprawiamy, tym bardziej uzależniamy się od rzeczy, które nie są już prawdziwym jedzeniem" - opowiedział mężczyzna, którego udostępniła na swoim profilu Steczkowska.

"Sprawiają, że jesteśmy zmęczeni, głodni, zamgleni, zmuszają nas do zakupów, zmuszają do dwa razy cięższej pracy, żeby czuć się chociaż w połowie żywym. My nie tracimy rolników - tracimy ostatnie połączenie, jakie mamy z prawdziwym jedzeniem. A jeśli to stracimy, stracimy też zdrowie, nasz czas i naszą wolność" - dodał, a wokalistka szybko zareagowała i podpisała się pod jego słowami.

"Rozumiejąc to, od wielu już lat kupuję produkty od sąsiadów na wiosce i lokalnym targu. Wspierajcie takie miejsca" - zaapelowała gwiazda na swoim Instagramie.

W życiu prywatnym wokalistki brakuje większych skandali. Pomimo wieloletniej obecności w show-biznesie Justyna Steczkowska prowadzi statyczne życie. Od 2000 roku Justyna Steczkowska jest żoną Macieja Myszkowskiego, z którym ma troje dzieci - synów Leona i Stanisława oraz córkę Helenę. Wokalistka często dzieli się ze swoimi fanami prywatnymi zakamarkami i wnętrzami, które urządziła w niewielkiej wsi Radziejowice, znajdującej się nieopodal Warszawy.

Dom Justyny Steczkowskiej jest rezydencją z ogrodem, boiskiem, a nawet stawem. Duży, zadbany ogród artystki to jeden z jej ulubionych elementów prywatnej przestrzeni. Warto przypomnieć, iż autorem projektu imponującej posiadłości jest mąż Justyny - Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą.

Willa artystki jest usytuowana w malowniczej okolicy na działce o powierzchni ponad 1 ha, dzięki czemu ta mogła na niej zaaranżować imponujący ogród, boisko, a nawet prywatny staw. Twórczość Justyny Steczkowskiej, jak często podkreśla ona sama, skupia się na człowieku i jego duszy w kontekście wszechświata. Nic więc dziwnego, że gwiazda odnajduje się w dbaniu o rośliny, pielęgnowaniu ich i powiększaniu kolekcji pięknych kwiatów.

