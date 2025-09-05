Justyna Steczkowska dzieli się swoją pasją. "Dlaczego nie zrobić czegoś po prostu od serca"

Finalista "Must Be The Music" coraz śmielej stawia kroki na wielkiej scenie. Dawid Dubajka, który zachwycił widzów talent show, dziś koncertuje u boku Justyny Steczkowskiej. Sama artystka nie kryje, że to właśnie jego wrażliwość i oryginalność sprawiły, że postanowiła zaprosić go do współpracy. To jednak nie koniec niespodzianek - diwa polskiej sceny muzycznej zadebiutowała również jako projektantka, prezentując kolekcję mody przygotowaną specjalnie na Warsaw Fashion Week.

Od piłki nożnej do muzycznej kariery

Na początku programu gościem studia był Dawid Dubajka. Choć w dzieciństwie marzył o karierze piłkarza, problemy zdrowotne pokrzyżowały te plany. To właśnie one sprawiły, że otworzył się na muzykę. Występy w "Must Be The Music" przyniosły mu ogromne uznanie, a finał programu stał się początkiem drogi, która dziś prowadzi go na największe sceny.

Prowadzący dopytywali, jak doszło do tego, że młody wokalista znalazł się na trasie koncertowej Justyny Steczkowskiej "ERA CZARODORO". Jak zdradził Dawid, artystka najpierw usłyszała go na żywo, a później zobaczyła w talent show.

"Kiedyś w jednym miejscu miałam okazję śpiewać przed Justyną, potem Justyna miała swój koncert, więc mieliśmy okazję już zamienić parę słów, usłyszała mnie po raz pierwszy, no i potem widziała mnie oczywiście w programie. Na tyle jej się spodobała moja twórczość i moja osoba, że postanowiła dać mi szansę i rzeczywiście dzisiaj jestem tutaj i gram koncerty, gram swój support na koncertach Justyny Steczkowskiej" - opowiedział Dubajka.

Dawid Dubajka i Justyna Steczkowska AKPA AKPA

"Serce zabiło mi do jego twórczości" - Steczkowska o swoim wyborze

Chwilę później w studiu pojawiła się Justyna Steczkowska, której wejście - pełne świateł i efektów - zrobiło ogromne wrażenie na publiczności. Piosenkarka i jurorka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyznała, że to emocje zadecydowały o zaproszeniu Dawida do współpracy.

"Jakoś tak serce zabiło mi do jego twórczości. To jest takie nieokreślone, dlaczego ktoś ciągnie ze sobą falę ludzi, a ktoś nie. (…) Jak go zobaczyłam w 'Must Be The Music', pomyślałam - uroczy chłopak, ubrany trochę inaczej niż wszyscy, śpiewa muzykę inną niż wszyscy. Bardzo jest wrażliwy, ta muzyka pasuje też do mojej publiczności, którzy szukają w rozrywce czegoś więcej niż tylko zabawy" - wyznała.

Artyści zaplanowali 14 wspólnych występów do końca roku. Duet idealnie się uzupełnia - Dawid, wychowany na musicalach, wnosi liryzm i romantyzm, a Justyna odpowiada za potężne show i kontakt z widzami.

"Ja się bardzo dużo od Justyny uczę takiego obycia scenicznego, jak z tą publicznością współpracuje i całego obycia na scenie. (…) Myślę, że to się fajnie balansuje, bo ja troszeczkę bardziej balladowy, romantyczny, a potem wchodzi Justyna ze swoim wielkim show i wielkim głosem" - podkreślił Dubajka.

Z mikrofonu na wybieg - Steczkowska projektuje modę

Widzowie mieli okazję zobaczyć Justynę również w zupełnie innej roli. W programie premierowo zaprezentowano jej kolekcję "GLAM WITCH", powstałą we współpracy z projektantką Angeliką Józefczyk i inspirowaną albumem "Witch Tarahoro".

Kreacje zaprojektowane przez Justynę Steczkowską AKPA AKPA

"Któregoś dnia wpadłyśmy na pomysł z Angeliką, dlaczego nie zrobić czegoś po prostu od serca. Ja chciałam, żeby ta kolekcja była taka, którą przede wszystkim kobiety mogą nosić i to każda kobieta, która nie boi się odważnie myśleć o swoich codziennych strojach" - tłumaczyła Steczkowska.

"Żeby ta kobiecość była na ulicy, żeby kobieta ubierała się w nasze stroje po prostu na każdą okazję" - dodała Józefczyk.

Kolekcję będzie można podziwiać podczas Gali Głównej Warsaw Fashion Week SS'26, zaplanowanej na 6 września w The Tides w Warszawie. To szczególna edycja - po raz pierwszy stolica Polski znalazła się w kalendarzu międzynarodowych tygodni mody. Wydarzeniu towarzyszyć będą targi slow fashion, warsztaty, panele dyskusyjne i spotkania z projektantami. Galę poprowadzi Krzysztof Ibisz, a w części artystycznej wystąpią m.in. Sławek Uniatowski i Hermes Karel.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wraca na antenę

Na koniec rozmowy artystka przypomniała o nadchodzącej premierze kolejnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Show powróci na antenę Polsatu już 5 września o 19:55. W fotelach jurorskich ponownie zasiądą Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska i Piotr Gąsowski, a w gronie uczestników pojawią się m.in. Julia Żugaj, Edyta Herbuś i Krystian Ochman.

