44-latek zakończył właśnie światową trasę koncertową "The Forget Tomorrow World Tour", podczas której prezentował zarówno swoje legendarne hity, takie jak "Mirrors" czy "Cry Me a River", jak i utwory z najnowszego albumu "Everything I Thought It Was". Tournee zawitało do Polski dwukrotnie - w 2024 r. Timberlake wystąpił dla krakowskiej publiczności w Tauron Arenie, a 17 czerwca tego roku pojawił się na PGE Narodowym w Warszawie.