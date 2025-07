Justin Timberlake rozczarował publiczność. Widzowie zaczęli wychodzić z koncertu

Jak informuje portal CGM, już przed rozpoczęciem koncertu nad miejscowością Bontida, gdzie odbywał się festiwal, przeszła ulewa. Zła pogoda spowodowała opóźnienie występu o blisko godzinę. Kiedy Timberlake w końcu pojawił się na scenie, jego nastrój pozostawiał wiele do życzenia.

Obecni na wydarzeniu fani szybko zaczęli dzielić się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych - niestety, w przeważającej mierze były one negatywne. Na TikToku pojawiły się liczne nagrania z koncertu, w których publiczność zarzuca artyście brak zaangażowania.

Kolejna osoba, która zamieściła relację w internecie, nie kryła irytacji: "Nie możesz zaśpiewać dwóch piosenek, a potem robić pięciominutowej przerwy. To brak szacunku". Inna użytkowniczka TikToka, Amelissa, opublikowała film, który szybko zdobył ponad 1,4 mln wyświetleń. "Jestem przemoczona, czekałam na ciebie cały dzień" - zwróciła się do Timberlake'a z widocznym rozczarowaniem.

Wielu widzów nie wytrzymało - jak informuje CGM, część z nich zaczęła opuszczać koncert jeszcze przed jego zakończeniem. Ich motywacja była prosta: jeśli artysta ich nie szanuje, oni nie zamierzają stać w deszczu tylko po to, by to znosić.