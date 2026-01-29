Justin Bieber został jedną z gwiazd 68. gali rozdania nagród Grammy. Akademia fonograficzna potwierdziła, że w nocy z 1 na 2 lutego 2026 r. widzowie uroczystości będą świadkami występu Kanadyjczyka, który od kilku lat stroni od blasku reflektorów. Będzie to jego pierwszy telewizyjny występ po czterech latach przerwy.

W 2022 r. artysta również zaśpiewał w ramach Grammys, prezentując zgromadzonym swój utwór "Peaches". Wówczas singiel nominowany był w czterech kategoriach, lecz nie odniósł zwycięstwa w żadnej z nich. Teraz historia zatoczy koło - Bieber ponownie został uwzględniony wśród kandydatów do statuetek. Wraz z albumem "Swag", wydanym w lipcu 2025 r., powalczy w kategoriach, takich jak Album roku, Najlepszy wokalny album popowy (za piosenkę "Daisies"), Najlepszy solowy występ popowy oraz Najlepszy występ R&B.

Justin Bieber powraca na telewizyjną scenę! Ostatni raz zaśpiewał solo w 2022 r.

Cztery lata temu miał miejsce również ostatni występ Justina Biebera w ramach jego trasy koncertowej. Wokalista promował wówczas album "Justice" i pożegnał się z fanami koncertem w Rio de Janeiro - zanim ogłosił przerwę ze względu na swoje zdrowie.

W kolejnych latach Kanadyjczyk pojawiał się na scenie jedynie sporadycznie, przy okazji występów gościnnych. W 2024 r. zaśpiewał na festiwalu Coachella, podczas setu Tems i Wizkida, wykonując remix utworu "Essence". Następnie w 2025 r. ponownie zaskoczył słuchaczy - SZA, będąca w trasie z Kendrickiem Lamarem, zaprosiła wokalistę na swój występ W Los Angeles. Wspólnie wykonali wówczas piosenkę "Snooze".

Kto wystąpi podczas gali rozdania nagród Grammy?

Justin Bieber nie będzie jedyną gwiazdą muzyczną nadchodzącego rozdania Grammys. Gospodarze imprezy zapowiedzieli bowiem aż 19 występów. Oprócz kanadyjskiego piosenkarza na scenie zaprezentuje się także Sabrina Carpenter, duet Clipse razem z Pharellem Williamsem, a także wszyscy nominowani w kategorii Najlepszy nowy artysta: Addison Rae, Alex Warren, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr i The Marías.

Nie zabraknie poruszających hołdów dla legendarnych artystów, którzy odeszli w 2025 r. Post Malone, Duff McKagan, Slash, Chad Smith i Andrew Watt przygotowują specjalne show z muzyką Ozzy'ego Osbourne'a. Z kolei Lauryn Hill powraca na galę Grammy, aby upamiętnić D'Angelo oraz Robertę Flack.

