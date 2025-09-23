"SWAG" wypromował takie utwory jak między innymi "DAISES", "GO BABY" czy "STANDING ON BUSINESS", a w drugiej części projektu przed szereg wychodzi kawałek "SPEED DEMON", do którego powstał również teledysk. Justin Bieber kręci się tam w kółko, pokazuje tatuaże, macha rękami i leży na ziemi, co oczywiście nie umknęło jego fanom, którzy już od jakiegoś czasu martwią się o stan psychiczny swojego idola.

Justin Bieber ponownie martwi internautów. "Powinien coś ze sobą zrobić"

Justin Bieber i Hailey Bieber są rodzicami Jacka Bluesa Biebera, jednak relacja małżeństwa, według wielu internautów, opiera się ostatnio na niechęci wokalisty do swojej małżonki. Fani pary doszukują się od kilku miesięcy dziwnych reakcji Biebera, które jasno mówią o braku szacunku do Hailey. Choć media doszukują się negatywów w zachowaniu artysty, ten nie zwalnia tempa. Wydał nowy album "SWAG II" i stale opowiada o swojej relacji z Bogiem.

Justin Bieber ostatnio żalił się fanom na Instagramie, że jest zmęczony emocjonalnie. Udostępnił nawet zdjęcie, na którym płakał, a fani, którzy od wielu miesięcy martwią się o zdrowie psychiczne swojego idola, pośpieszyli ze słowami wsparcia. Choć muzyk często opowiada o powolnym życiu, jest często zauważany w klubach - i to bez towarzystwa żony.

Pod najnowszym klipem Biebera do piosenki "SPEED DEMON" nie zabrakło emocjonalnych słów wsparcia, jak i krytyki. "Był moim ulubionym wokalistą, a teraz coś złego się z nim dzieje. Modlę się za niego i za jego dziecko", "Po prostu korzysta z życia i żyje jak chce", "Odczepcie się od niego", "Niech robi co chce, jest gwiazdą i musi czasem odreagować", "To zwykły teledysk, wyszedł normalnie" - piszą fani piosenkarza na jego Instagramie.

"Nie szanuje swojej żony i dziecka. Powinien coś ze sobą zrobić", "Przez tę brodę już w ogóle nie poznaję jego twarzy", "Ostatnio słabo wygląda, a ta broda go postarza", "Nie wygląda dobrze" - piszą inni w serwisie X i YouTube, zauważając przemianę w wyglądzie wokalisty. Bieber przyznał na swoim Instagramie, iż zawsze marzył o długiej brodzie i to marzenie właśnie się spełnia.

