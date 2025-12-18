"Jego twórczość będzie żyła wiecznie". Gwiazdor "Stranger Things" w hołdzie dla George'a Harrisona

Animacja, stworzona na potrzeby solowego singla gitarzysty The Beatles z 1973 roku, zabiera fanów w podróż po ogrodach prywatnej posiadłości George'a Harrisona, Friar Park, w brytyjskiej miejscowości Henley-On-Thames. W pierwszych ujęciach klipu dostrzegamy postać artysty w trakcie ogrodniczych czynności - sadzenia kwiatów, przycinania żywopłotów. By za chwilę, jego oczami, dostrzec wschód słońca i budzące się do życia rośliny. W klipie można znaleźć odniesienia do bogatej kariery Harrisona, ale, ponad wszystko, jest ona hołdem dla jego miłości do ogrodnictwa i ważnej relacji człowieka z naturą.

George Harrison w 1974 r. Mark Sullivan Getty Images

"Współpraca z rodziną Harrisonów i możliwość stworzenia tego teledysku z udziałem grupy niesamowitych młodych kanadyjskich artystów była dla mnie wielkim zaszczytem. Trudno opisać słowami, jak bardzo jestem wdzięczny za tę szansę. George Harrison był i będzie dla mnie ogromną inspiracją, a jego twórczość będzie żyła wiecznie" - powiedział w komunikacie Finn Wolfhard.

Gwiazdor "Stranger Things" w hołdzie dla George'a Harrisona

22-letni kanadyjski aktor i muzyk, który zyskał światowy rozgłos rolą Mike'a Wheelera w serialu "Stranger Things", w czerwcu 2025 r. wydał swój debiutancki solowy album pt. "Happy Birthday", osadzony w estetyce alternatywnego rocka.

Zadowolenia z końcowego efektu nie krył także syn zmarłego Beatlesa, Dhani Harrison, który jest producentem wykonawczym projektu. "Finn jest jedną z najbardziej utalentowanych osób swojego pokolenia, jakie znam. Był idealną osobą do wyreżyserowania teledysku dla mojego taty" - nie szczędził pochwał Wolfhardowi. "Mój tata byłby zachwycony i mam nadzieję, że jego wspaniałe, kreatywne i szczere pomysły pomogą tej piosence dotrzeć do kolejnego pokolenia. Świetna robota, Finn" - dodał.

George Harrison zmarł w 2001 roku w wieku 58 lat na raka krtani, który dał później przerzuty do płuc, a następnie do mózgu.

Produkcję zainicjowało studio Nobody Told Me we współpracy z Tye Down Pictures. Nad teledyskiem pracowało 20 artystów.

Singel "Give Me Love (Give Me Peace On Earth)" otwierał płytę "Living in the Material World". Był to drugi numer 1 Harrisona w USA, po "My Sweet Lord". Nagranie zepchnęło ze szczytu na drugie miejsce utwór "My Love" z repertuaru jego kolegi z The Beatles - Paula McCartneya & Wings.

Z okazji 50. rocznicy premiery "Living In The Material World" został zremiksowany na nowo z oryginalnych taśm przez potrójnego laureata Grammy, Paula Hicksa. Opiekę nad całością sprawowali najbliżsi George'a Harrisona: 47-letni syn Dhani i 77-letnia wdowa po artyście Olivia Harrison.

