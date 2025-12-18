Paweł Hartlieb zmarł 3 grudnia 2025 r. w wieku 51 lat. Polacy znali go przede wszystkim jako pierwszego męża Doroty Szelągowskiej (z którą doczekał się syna). Zawodowo przez wiele lat związany był m.in. z Teatrem Studio Buffo, Teatrem Muzycznym Roma i Kwartetem Szafa Gra.

Był wokalistą, autorem utworów, a także pracował w dubbingu - zarówno jako lektor, jak i wykonawca utworów. W 1999 r. zaśpiewał w polskiej wersji filmu animowanego "Tarzan" (utwór "Dwa światy") oraz piosenkę otwierającą film animowany "Król Lew 2". Przez ponad 10 lat wspierał na scenie wiele gwiazd polskiej estrady - śpiewał w chórkach u Natalii Kukulskiej, Katarzyny Cerekwickiej, Michała Bajora i wielu innych.

Pogrzeb Pawła Hartlieba został przełożony

Kilka dni po śmierci Pawła w mediach pojawiła się informacja dotycząca jego ostatniego pożegnania. Początkowo pogrzeb zaplanowano na czwartek, 18 grudnia, na godzinę 14:00, w kościele pod wezwaniem św. Wincentego à Paulo w Warszawie. Dwa dni przed uroczystością zmieniono jednak jej miejsce oraz godzinę rozpoczęcia.

"Z uwagi na liczne głosy potwierdzające chęć wzięcia udziału w ostatnim pożegnaniu Pawła, konieczna była zmiana miejsca odprawienia Mszy pogrzebowej. W imieniu Rodziny Pawła przekazujemy podziękowania za słowa otuchy i wszelkie wsparcie w tym trudnym czasie" - informowali bliscy artysty.

Msza pogrzebowa ostatecznie zaplanowana została na godzinę 12:00 i planowo miała odbyć się w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Warszawie. Po ceremonii żałobnicy mieli odprowadzić Pawła do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Rodzina zmarłego Pawła Hartlieba wystosowała specjalną prośbę

Tuż przed pożegnaniem Pawła Hartlieba jego bliscy wystosowali ważny apel do mediów. Poprosili, aby fotoreporterzy uszanowali ich prywatność w tak trudnym czasie i nie pojawiali się na pogrzebie. "Szanowni Państwo, prosimy o uszanowanie woli najbliższych: niefilmowanie i niefotografowanie ceremonii oraz jej uczestników. Nasza prośba dotyczy zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu" - przekazała w imieniu rodziny Fundacja dla Gawędy.

Pogrzeb Pawła Hartlieba. Żałobnicy upamiętnili artystę czerwonymi różami

18 grudnia uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się zgodnie z planem - o godzinie 12:00, w warszawskim kościele pw. św. Antoniego z Padwy. W świątyni stanęła drewniana urna z niewielkim napisem, który informował o dniu, w którym odszedł Paweł Hartlieb, a także o tym, że przeżył 51 lat. Tuż obok ustawiono czarno-białe zdjęcie zmarłego artysty.

Pogrzeb odbył się w skromnej atmosferze, a wśród żałobników znaleźli się najbliżsi Pawła. Wokół urny nie rozłożono potężnych wieńców, lecz postawiono na pojedyncze czerwone róże, którymi upamiętniono zmarłego.

Zenek Martyniuk z Łobuzami na sylwestrze w Polsacie. "Mamy nadzieję, że nie będzie groziło więzienie za przekroczenie piękności" INTERIA.PL