Julia Żugaj jest idolką polskich nastolatek. Zmieniła się nie do poznania

Jeszcze do niedawna długie włosy Julii Żugaj były jej znakiem rozpoznawczym. Dziś artystka zaskakuje fanów świeżym, krótszym cięciem, które stało się hitem sieci. W opublikowanym na Instagramie nagraniu widać, jak wokalistka żegna się z dotychczasowym wizerunkiem, prezentując fryzurę sięgającą przed ramię.

Ta zmiana nie jest przypadkowa. Żugaj od kilku miesięcy mieszka w Londynie, dokąd przeprowadziła się we wrześniu 2024 roku. To właśnie tam ułożyła sobie życie z ukochanym, gitarzystą Kacprem Dworniczakiem, współpracującym wcześniej m.in. z Andrzejem Piasecznym. Nowe otoczenie i nowe doświadczenia zdają się inspirować ją do śmielszych decyzji - także wizerunkowych.

Internauci reagują na zmianę w wyglądzie Julii Żugaj

Wystarczyło kilka godzin, by pod filmem Julii pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie kryli zachwytu nad jej nowym wyglądem.

"Totalnie najlepsza era twoich włosów", "Ale świeżo wyglądasz!!!","Ślicznie ci w nich!", "Nie znałam osoby, której tak bardzo pasowały krótkie włosy!!!!", "Koniec pewnej epoki" - czytamy pod wpisem artystki. Fani zgodnie twierdzą, że to najlepsza metamorfoza w jej dotychczasowej karierze.

Julia Żugaj pochwaliła się swoją przemianą na Instagramie Wojciech Strozyk /Instagram:@juliazugaj East News

Londyńska codzienność i muzyczne plany

Żugaj coraz częściej dzieli się w mediach społecznościowych fragmentami życia na emigracji. Jej relacje z Londynu pokazują codzienność pełną pracy, spacerów po mieście i wspólnych chwil z partnerem. Jak przyznaje w rozmowach z fanami, to właśnie zmiana otoczenia daje jej nową energię i motywację do dalszego rozwoju artystycznego.

W ostatnich miesiącach artystka sugerowała, że w Londynie rozpoczęła prace nad nową muzyką. Choć nie zdradziła szczegółów, jej fani podejrzewają, że wkrótce usłyszymy efekty tej twórczej przemiany.

Od internetowej sławy do artystycznej kariery

Jeszcze kilka lat temu Julia była jedną z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia. Po odejściu z Team X skupiła się na muzyce - wydała album "Miłostki", napisała książkę "Tak miało być" i zyskała uznanie widzów "Tańca z gwiazdami", gdzie zajęła drugie miejsce. Dziś coraz częściej mówi się o niej nie tylko jako o idolu nastolatków, ale o artystce, która z sukcesem odnajduje własną tożsamość.

Nowa fryzura Julii Żugaj to nie tylko kosmetyczna decyzja, lecz także symboliczne zamknięcie pewnego etapu. Dla wielu jej fanów to dowód, że artystka dojrzewa i nie boi się odważnych kroków - zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym.

