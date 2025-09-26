Julia Wieniawa należy obecnie do najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Od kilku lat króluje w show-biznesie, spełniając się zarówno w roli aktorki serialowej i filmowej, szeroko pojętej influencerki, jurorki talent show, a przede wszystkim wokalistki. Wielokrotnie przyznawała, że to właśnie muzyka jej w duszy gra, a teraz częstuje fanów kolejną porcją swojej autorskiej twórczości.

Julia Wieniawa na muzycznej scenie zadebiutowała jeszcze w 2015 r. - wydała wówczas debiutancki singiel "Co mi jest", a już rok później podbiła listy przebojów duetem z Flirtini, zatytułowanym "Na zawsze". Obecnie ma na swoim koncie kilka hitów, liczne współprace, występy na festiwalach takich jak Letnie Brzmienia czy BitterSweet, a także już dwa krążki długogrające.

Julia Wieniawa wydała nowy album. "Kawałek mojego serca, bólu, radości, światła i cienia"

Artystka właśnie oddała w ręce fanów swój drugi album studyjny, zatytułowany "Światłocienie". Premiera odbyła się tuż po północy, 26 września. Jest to potężny krok w karierze piosenkarki - pierwszy raz udało jej się zrobić wszystko na własnych zasadach. Zajęła się bowiem zarówno stworzeniem słów, jak i muzyki do nowych utworów (z pomocą innych, cenionych muzyków, takich jak Jeremi Sikorski, Maurycy Żółtański czy Monika Wydrzyńska), a cała płyta wydana została w jej własnej wytwórni Wieniawa Records.

Na albumie nie brakuje popowych przebojów, do których przyzwyczaiła słuchaczy Wieniawa, lecz jest tam także nieco elektroniki. Wydawnictwo promowane było singlami "Sobą tak", "Kocham", "Od nowa", "U mnie", "Nie będziemy tęsknić" oraz "Tańcz jak Ci zagram".

Krążek składa się z 15 utworów, wśród których nie brakuje współprac. Do piosenki "Wybaczam" Julia zaprosiła Pezeta, w wydanym wcześniej "Tańcz jak Ci zagram" słyszymy Dziarmę, a "Szpilki" zostały nagrane w trio - wraz z dwiema innymi gwiazdami pop młodego pokolenia, Zalią oraz Julią Pośnik.

"Ten album to kawałek mojego serca, bólu, radości, światła i cienia. Mam nadzieję, że go pokochacie" - podkreśliła Julia Wieniawa w swoich mediach społecznościowych, oddając nowy album w ręce fanów.

Julia Wieniawa i jej "Skoki w bok". Gwiazda zaprezentowała sensualny teledysk do nowego singla!

Wraz z premierą płyty na platformy streamingowe trafił także kolejny singiel z teledyskiem - "Skoki w bok". Piosenka utrzymana jest w mrocznym klimacie, a melodia nawiązuje do rytmicznych, klubowych kompozycji. Powtarzalny refren sprawia, że wręcz idealnie nadaje się na radiowy singiel.

Artystka zaprezentowała jednocześnie sensualny klip, w którym towarzyszy jej grupa tancerek oraz tancerzy. Wszyscy energicznie tańczą w rytm utworu, aby za chwilę wić się i ocierać o siebie. Na finał gwiazda niemalże całkowicie się obnaża i półnaga staje na podwyższeniu, a ekipa tancerzy wyciąga ręce, aby jej dosięgnąć.

Skrajne reakcje w komentarzach pod nowym teledyskiem Julii Wieniawy

Pod teledyskiem pojawiły się dziesiątki komentarzy od zachwyconych słuchaczy. Julia Wieniawa podbiła ich serca tajemniczą kompozycją i artystycznym wideo. "Klip roku? Być może! Moc, sensualność i szczerość biją z każdego kadru", "Odważny, artystyczny teledysk! Utwór też mega", "Julka to taka nasza polska Lady Gaga", "Wow, grubo", "To zdecydowanie najlepszy polski teledysk jaki widziałem w życiu", "Teledysk hot hot hoooot!" - czytamy.

Nowy singiel oraz klip nie trafiły jednak do wszystkich. W komentarzach na YouTube pojawiły się także głosy, jakoby teledysk był przesadzony. "No jestem bardzo zaskoczona... Doceniam kunszt, choreografie, kostiumy, ale ta sensualność mnie przygniotła", "Nie wiem czy Polska jest na to gotowa", "Bezsensowna piosenka... Więcej tańca niż śpiewu", "Teledysk przesada… Dlaczego wszędzie musi teraz kipić nagość, seksualność?", "Przerost formy nad treścią. Wokalu minimum, sensu merytorycznego mało", "Teledysk niesmaczny" - piszą niezadowoleni internauci.

"Światłocienie Tour 2025" - gdzie zagra Julia Wieniawa?

Julia Wieniawa już za kilka dni wyruszy także w tournee promujące nowy materiał. "Światłocienie Tour 2025" jesienią odwiedzi siedem polskich miast: Kraków, Łódź, Gdańsk, Warszawę, Wrocław, Poznań i Katowice. Koncerty wystartują 2 października, a ostatni przystanek na trasie będzie miał miejsce 23 października. "Tak bardzo tęskniłam. Nie mogę się doczekać, żeby znów spotkać się z wami na żywo" - pisała w swoich mediach społecznościowych piosenkarka, tuż po ogłoszeniu występów.

