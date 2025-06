Kuratorką projektu została wokalistka, autorka piosenek i aktorka - Julia Pietrucha, która we współpracy ze scenarzystką i poetką Natalią Pietruchą (prywatnie to starsza siostra Julii) oraz Miuoshem, producentem, raperem i jurorem "Must Be The Music" w Polsacie, nagrała album "Sierpniowe".