Julia Kamińska i Pan Savyan powracają. "Iskra najczystszej radości"

"Jako dziecko uwielbiałem słuchać nagrań z festiwalu w San Remo. Było w nich coś lekkiego i pełnego nadziei z jednej strony, a coś smutnego z drugiej. I naprawdę chciałem napisać taką liryczną piosenkę, która brzmiałaby jakby z lat 80. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Sopotu i zobaczyłem sklepy z bursztynową biżuterią, układanka natychmiast ułożyła się w całość" - mówił o piosence wokalista.

"Kiedy poczułam, że przeskok w inny klimat by mnie ucieszył, pojawiła się propozycja duetu. Z radością zabrałam się do pracy i powierzoną mi zwrotkę 'Bursztynowych koralików', którą napisałam w pół godziny. Miałam z czego czerpać - jestem z Trójmiasta i dobrze wiem, jak to jest iść molem i tęsknić za kimś, kto właśnie odjechał expresem PKP na południe" - komentowała z kolei Julia Kamińska.