Stan wokalistki był bardzo ciężki, lekarze twierdzili, że nie będzie w stanie odzyskać pełnej sprawności po wypadku, jednak długa rehabilitacja i determinacja Arnal pozwoliła jej wrócić do zdrowia.

Artystka w rozmowie z "Kurierem Lubelskim" zdradziła, co pomogło jej w tym trudnym czasie: "Byłam połamana od pasa do kolan. Przeżyłam koszmar. Nikt nie przypuszczał, że będę chodzić. Tylko ja w to mocno wierzyłam, a wiara, jak wiadomo, czyni cuda".