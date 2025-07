Jennifer Lopez w Warszawie: "Tańczyć do hitów z MTV" [RELACJA]

Jennifer Lopez karierę zaczęła już jako nastolatka, występując w filmie "Moja mała dziewczynka". Później spróbowała swoich sił jako tancerka, występując m.in. z Janet Jackson i New Kids on the Block.

Jak można się było spodziewać, nikogo nie trzeba było namawiać do tańca, bo kto mógłby stać spokojnie, słysząc takie przeboje jak "On the Floor", "Booty", "Love Don't Cost a Thing" czy "If You Had My Love". Zadowoleni mogli być więc zarówno ci, który na bieżąco śledzą, co dzieje się u JLo, jak i ta grupa fanów, która na koncert przyszła powspominać sobie młodzieńcze lata. I nawet owiana złą sławą akustyka Stadionu nie przeszkadzała w zabawie.