Jej piosenkę znała każda Polka. Kasia Klich próbowała pokazać światu ciemną stronę show-biznesu

"Znów się zepsułeś / I wiem co zrobię / Zamienię ciebie / Na lepszy model" - ten refren w 2002 roku śpiewały miliony Polek. Singiel Kasi Klich z miejsca stał się radiowym hitem i zyskał kultowy status. Piosenka królowała na listach przebojów, parkietach, a jej słowa weszły do codziennego języka.

Przełom przyszedł w 2002 roku wraz z "Lepszym modelem". Na płycie znalazły się również utwory "Będę robić nic" czy "Zaproszenie". Dwa lata później Kasia próbowała sił w eliminacjach do Eurowizji z piosenką "Let me introduce", ale to Blue Café pojechali na konkurs. Klich już wtedy wyrażała rozczarowanie regułami rządzącymi show-biznesem: