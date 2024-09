Coldplay nie tak dawno temu zakończył europejską część trasy "Music Of The Spheres World Tour", a już planują kolejne koncerty. Fani z pewnością mają się z czego cieszyć. Po ogromnym sukcesie i wyprzedanych wydarzeniach ostatniego tournee, zespół szykuje się do kolejnych występów. W sierpniu i wrześniu 2025 r. grupa zagra aż dziesięć koncertów w Londynie oraz dwa w Hull.

Londyn oraz Hull to jedyne miasta w Europie, które Coldplay zamierza odwiedzić w 2025 r. Zespół zagra na Stadionie Wembley oraz Craven Park Stadium. Daty koncertów prezentują się następująco:

Sierpień:

18. - Hull, Craven Park Stadium

19. - Hull, Craven Park Stadium

22. - Londyn, Stadion Wembley

23. - Londyn, Stadion Wembley

26. - Londyn, Stadion Wembley

27. - Londyn, Stadion Wembley

30. - Londyn, Stadion Wembley

31. - Londyn, Stadion Wembley

Wrzesień:

3 - London, Wembley Stadium

4 - London, Wembley Stadium

7 - London, Wembley Stadium

8 - London, Wembley Stadium

Coldplay wesprze szczytny cel. Przekażą pieniądze z koncertów wyjątkowej organizacji

Coldplay poinformował swoich fanów o tym, że 10% dochodów ze sprzedaży biletów na europejską trasę zostanie przekazane do Music Venue Trust. Organizacja ta wspiera lokalne miejsca i wydarzenia, związane z muzyką, a także młodych artystów z Wielkiej Brytanii. Darowiznę przekaże nie tylko zespół, lecz także organizatorzy koncertów (SJM Concerts, Metropolis Music i Live Nation), agent zespołu (WME), stadiony oraz oficjalni sprzedawcy wejściówek.

"Coldplay to doskonały przykład brytyjskiego zespołu, który przeszedł przez lokalne sceny muzyczne, zanim osiągnął światowy sukces na stadionach. Fantastycznie jest widzieć, jak świętują swoją drogę do Wembley, oddając coś lokalnym scenom muzycznym, które ich wspierały i doceniając artystów oraz promotorów, którzy zmagają się z większymi trudnościami niż kiedykolwiek wcześniej, próbując budować swoje kariery. Dzięki współpracy z Save Our Scene - która przedstawiła nas zespołowi Coldplay w zeszłym roku - te pieniądze przeznaczone będą bezpośrednio na działania, które zapewnią społecznościom w całym ciągły dostęp do wspaniałej muzyki na żywo tuż obok siebie. Wsparcie zespołu naprawdę zapobiegnie zamknięciu miejsc koncertowych, umożliwi organizację tras i przyniesie radość z muzyki na żywo tysiącom ludzi. Po miesiącach rozmów z Coldplay na temat ich wsparcia przy tych koncertach w Wielkiej Brytanii; jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni, że ta wiadomość wreszcie ujrzała światło dzienne!" - powiedział Mark Davyd, CEO Music Venue Trust.

Ich koncerty będą zasilane energią wyprodukowaną przez tłum fanów

Nadchodzące występy Coldplay będą wydarzeniami historycznymi, nie tylko ze względu na to, że wielu fanów wyczekuje ich latami. Zespół, po raz pierwszy w historii koncertów stadionowych, zobowiązał się bowiem, że produkcja wydarzeń będzie w pełni zasilana energią słoneczną, wiatrową i kinetyczną. Dodatkowo jedna ze scen będzie w 100% czerpała energię od publiczności. Stanie się to możliwe dzięki podłogom kinetycznym i rowerom napędzanym siłą mięśni. Takich koncertów jeszcze nie było!

Brytyjski zespół przykłada ogromną wagę do dbania o ekologię podczas swoich tras koncertowych. Ich tournee do tej pory wygenerowało o 59% mniej emisji CO2e w porównaniu do ich poprzednich stadionowych wydarzeń, które miały miejsce w 2016 i 2017 r. Udało im się tym samym przekroczyć zamierzony cel - zakładali, że redukcja emisji wyniesie 50%.

Trasa dostępna dla wszystkich. Coldplay wypuścił bilety specjalne, w bardzo niskiej cenie

Coldplay dba nie tylko o środowisko, lecz także o jak najlepsze doświadczenia swoich fanów. Starają się, aby ich koncerty były dostępne dla każdego słuchacza. Udostępnili ograniczoną pulę biletów Infinity, dzięki której miłośnicy ich muzyki mają możliwość zakupić bilet na koncert stadionowy za jedyne 20 funtów. Jedynym ograniczeniem jest to, że można zdobyć maksymalnie dwie wejściówki na osobę.

Trasa "Music Of The Spheres World Tour" odnosi ogromne sukcesy

Od pierwszego koncertu "Music Of The Spheres World Tour", który odbył się w marcu 2022 r., Coldplay sprzedał ponad 10 milionów biletów. To czyni ich tournee największym w historii zespołu. Trasa otrzymała również entuzjastyczne recenzje od fanów i krytyków, zdobywając prestiżowe nagrody, takie jak Favorite Touring Artist na AMA 2022 i Tour of The Year na iHeartRadio Awards 2023.

