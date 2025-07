Jeden z braci został w tyle po rozpadzie Jonas Brothers. "Straciłem prawie wszystko"

"Widziałem to z dwóch stron" - mówił Kevin. "Od początku sukcesu, poprzez finansowe powodzenie - choć wtedy jeszcze nie rozumiałem, czym naprawdę są pieniądze - aż po moment, gdy zostało mi zaledwie 10 procent tego, co miałem".

"Zbyt wiele zamiataliśmy pod dywan" - wyznał Joe Jonas w podcaście. "Musieliśmy dojść do momentu, w którym mogliśmy spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: 'Tak, jesteś utalentowany. Tak, zasługujesz, by być w tym zespole'".

Jonas Brothers to jeden z najbardziej rozpoznawalnych boysbandów XXI wieku. Zaczynali jako nastolatkowie związani z Disney Channel, ale szybko wyrośli z tej łatki, zdobywając uznanie za swoje pop-rockowe brzmienie i przebojowe albumy, takie jak "A Little Bit Longer" czy "Lines, Vines and Trying Times". Ich koncerty przyciągały tłumy, a zespół stał się symbolem popkultury młodego pokolenia.