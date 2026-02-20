Najnowsza odsłona "Mam Talent!" będzie już siedemnastą edycją tego formatu w Polsce! Będzie ona o tyle wyjątkowa, że w składzie jury obok Agnieszki Chylińskiej, Julii Wieniawy i Marcina Prokopa pojawi się dodatkowa osoba. Mowa tu oczywiście o Agustinie Egurroli, który powraca do programu po siedmiu latach.

Tego typu show potrafi otworzyć drzwi do wielkiej kariery - obserwowaliśmy to chociażby w przypadku Kamila Bednarka. Często jednak dochodzi do sytuacji, w których mimo początkowego wielkiego zachwytu wschodzącym talentem, medialny szum szybko cichnie. Tak wydarzyło się w przypadku Klaudii Kulawik, która w wieku zaledwie 11 lat zaprezentowała się przed jurorami z przebojem Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat".

Co dziś słychać u Klaudii Kulawik?

Umiejętności młodej dziewczynki zachwyciły jurorów. "Jesteś zaj..ista. Klaudio, masz głos jak dzwon. Jestem w szoku" - mówiła Agnieszka Chylińska. W dalszych etapach "Mam Talent!" Klaudia zmierzyła się z utworami Violetty Villas oraz Stana Borysa, finalnie zajmując drugie miejsce w talent show.

Tuż po programie zniknęła z przestrzeni publicznej. Jej mama tłumaczyła wówczas, że po osiągnięciu pełnoletności, sama zadecyduje, czy chce ponownie nawiązywać kontakt z mediami. Jako 15-latka udzieliła swojego głosu, śpiewając utwór "With A Friend You Know" na potrzeby produkcji "Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa". Kształciła się na uniwersytecie British and Irish Modern Music Institute w Londynie. Wśród absolwentów szkoły znaleźli się m.in. Tom Odell, George Ezra, James Bay czy The Kooks.

W rozmowie z "Vivą!" Klaudia Kulawik przyznała, że nie zależy jej na wielkiej komercyjnej karierze: "Może w programie śpiewałam trochę inaczej, tak jak nie powinnam, może niszczyłam sobie troszeczkę struny głosowe tym moim sposobem śpiewania i potem, przez to, że cały czas kształciłam swój głos, on się rzeczywiście zmienił, a pod względem muzycznym, myślę że jeżeli ktoś jest zawiedziony, że nie poszłam drogą bardziej komercyjną, to muszę wyjaśnić, że po prostu inaczej nie potrafię. Dzisiaj interesują mnie już inne rzeczy. Czym trudniejsze, czym bardziej skomplikowane, tym bardziej przyciągają one moją uwagę".

Mimo życia z dala od blasku fleszy, Klaudia wciąż rozwija swoją karierę muzyczną, a na jej oficjalnym profilu na Instagramie obserwować możemy jej poczynania. 28-letnia wokalistka nie tylko pasjonuje się muzyką, ale i podróżami. W mediach społecznościowych znaleźć możemy fotografie z jej podróży m.in. do USA, Australii, Singapuru, Japonii, Wietnamu czy Tajlandii, a swoimi wokalnymi umiejętnościami miała nawet okazję pochwalić się podczas koncertu w jednym z dubajskich hoteli.

