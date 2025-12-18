Iwona Węgrowska zdradziła plany na Święta. Ma nadzieję na pojednanie z byłym mężem

Bez dalekich wyjazdów, za to z domowym ciepłem i wspólnym gotowaniem - tak Iwona Węgrowska wyobraża sobie tegoroczne Boże Narodzenie. Artystka, która ma za sobą burzliwe doświadczenia uczuciowe, dziś mówi przede wszystkim o rodzinie, wierze i nadziei na harmonię, nawet jeśli nie wszystko w jej życiu ułożyło się zgodnie z planem.

Kobieta z długimi, ciemnymi włosami uśmiecha się szeroko, ubrana w brązową bluzkę. Tło stanowią jasne żaluzje.
Iwona Węgrowska zdradziła swoje plany na świętaMichal WozniakEast News

Po dwóch latach spędzania świąt poza domem Iwona Węgrowska postanowiła wrócić do bardziej klasycznego scenariusza. Jak przyznała w rozmowie z Plejadą, tym razem świadomie rezygnuje z wyjazdów.

"W tym roku postanowiłam, że święta spędzam rodzinnie w domu. Nie wyjeżdżam - od dwóch lat byłyśmy poza domem, w tym roku odpuścilysmy sobie atrakcje" - mówiła artystka.

Kluczowym powodem tej decyzji była 10-letnia córka Lilia oraz jej relacja z ojcem, Maciejem Marcjanikiem, z którym Węgrowska rozstała się w 2023 roku. Jak podkreśla, zależało jej na tym, by dziewczynka mogła spędzić ten czas z obojgiem rodziców.

"Ze względu na tatę Lili podjęłam taką decyzję. Chciałam, żeby córka była też z nim. Bardzo mu na tym zależało, żeby wszystkie jego dzieci były razem w tym roku. To będzie cudowny czas, wspólne gotowanie - nie mogę się doczekać" - dodała w rozmowie z Plejadą.

Mniej prezentów pod choinką

Choć Boże Narodzenie często kojarzy się z podarunkami, w domu Węgrowskiej w tym roku mają one zejść na dalszy plan. Sama artystka przyznaje, że córka nie oczekuje materialnych niespodzianek.

"Córka nie chce w tym roku żadnych prezentów, ale oczywiście coś na pewno się znajdzie dla każdego pod choinką. Zdrowie nam jest potrzebne, bo ciągle dopadają nas choroby" - zdradziła Plejadzie.

Tradycja i puste miejsce przy stole Iwony Węgrowskiej

Dla Węgrowskiej Boże Narodzenie ma również wymiar duchowy. Artystka otwarcie mówi o znaczeniu wiary w codziennym życiu swojej rodziny.

"Kościół jest dla nas bardzo ważny. Wiara, spokój i ogromna miłość do każdego z nas. Zawsze też pomagam komuś, kto tej pomocy potrzebuje najbardziej" - podkreślała.

Nie rezygnuje także z symbolicznych gestów, które od lat są obecne w jej domu.

"Mam zasadę, że przy stole wigilijnym zawsze zostawiam jedno miejsce wolne - nakryte dla niezapowiedzianego gościa" - wyznała.

Miłość, która nie zniknęła mimo rozstania

Choć Węgrowska ma za sobą kilka głośnych związków - m.in. wieloletnią relację z Andrzejem Mrowcem czy krótkie małżeństwo z Krzysztofem Madeyskim - to właśnie relacja z Maciejem Marcjanikiem pozostaje dla niej najbardziej znacząca. Po rozstaniu artystka nie ukrywała emocji.

"Bardzo go kocham i zawsze będę. Jest cudownym człowiekiem. Mamy razem piękną córkę, bardzo ją kochamy. Postanowiliśmy iść przez życie osobno. Jest mi trudno. To była i jest miłość mojego życia. To była taka miłość, że nie chcę już żyć z nikim innym" - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post.

Kilka dni później wróciła do tematu, próbując nazwać powody rozpadu związku.

"Ja go po prostu nadal bardzo kocham, mimo że nie możemy razem żyć. Każde z nas poszło w swoją stronę" - dodała, wskazując wcześniej, że "zniszczyła ich zazdrość".

Nadzieja zamiast deklaracji

Choć Węgrowska nie ukrywa, że marzy o odbudowie rodziny, dziś unika jednoznacznych deklaracji. Jak sama przyznaje, nauczyła się żyć z tym, co przyniósł los, stawiając dobro dziecka na pierwszym miejscu.

"Mam marzenie, abyśmy z tatą Lili byli znowu razem. Wszystko bym zrobiła dla dziecka i wiem, że dla niej mama i tata to jest świętość. Czas pokaże" - podsumowała w rozmowie z Plejadą.

