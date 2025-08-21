Internauci ostro krytykują imprezę TVNu. "Jednym słowem dno!"

Operę Leśną w Sopocie ponownie odwiedziła masa gwiazd takich jak Natalia Szroeder, Kult, Raz Dwa Trzy, Andrzej Piaseczny, LemON, Enej czy Grzegorz Kupczyk. Choć większość występów odebrana została pozytywnie i z dużym entuzjazmem, nie brakowało jednak komentarzy krytykujących imprezę oraz niektórych wykonawców. Największym problemem okazało się jednak nagłośnienie imprezy.

Internauci krytykują Top of the Top Sopot Festival

Na oficjalnym profilu Top of the Top Sopot Festival na Facebooku regularnie publikowane były posty relacjonujące, co dzieje się na wydarzeniu. Tam internauci, oglądający transmisję w telewizji na bieżąco komentowali i wyrażali swoje opinie na temat występów.

Wielu zwracało uwagę na nagłośnienie festiwalu: "Apel do TVN, nagłośnienie straszne, byliśmy szósty raz i naprawdę ostatni. Z roku na rok coraz gorzej", "Przede wszystkim bardzo kiepskie nagłośnienie, akustyka... Pięknie zaśpiewali, ale to wszystko brzmi, jakby w studni śpiewali", "Znowu dźwiękowiec poszedł na drzemkę, a myślałem, że wczoraj było lepiej", "Kogo by nie posłuchać, to się nie da, ktoś zawalił nagłośnienie".

Pojawiało się sporo głosów niezadowolenia festiwalem: "Gdzie te czasy prawdziwego festiwalu... żal, ach żal...", "O 'gwiazdach' nie będę pisać, bo tu chyba prawie wszystko żeście napisali, jednym słowem dno!", "Tandetny program z bezczelnym lokowaniem produktu co chwila".

Spor napięć wywołał również fakt, że pierwsze rzędy opery leśnej zajmowały osoby pracujące dla TVNu: "Zastanawiam się jako widzka sprzed telewizora, czy na widowni w Sopocie od dwóch dni są wyłącznie 'gwiazdy' TVN?", "Przykre... Ponad połowa trybun TVN, a bilety jednodniowe po setki złotych", "Niestety, ale TVN ostatnio z Festiwalu w Sopocie zrobił imprezę integracyjną dla pracowników..."

