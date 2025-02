Ralph Kaminski, twórca przebojów takich jak "Kosmiczne Energie", "2009" czy "Po Prostu Bądź" opublikował na swoim profilu na platformie X zabawny w zamyśle obrazek, który odnosił się do odważnej stylizacji Roksany Węgiel eksponującej jej ciało. Zdjęcie obiegło sieć, a internauci nie kryli zniesmaczenia całą sytuacją.

Ralph Kaminski wyjaśnia komentarz w stronę Roksany Węgiel

Ze względu na liczne negatywne komentarze, piosenkarz postanowił wytłumaczyć się ze swojej decyzji.

"Przestańcie się pruć na mema z Roxie, nie bierzcie wszystkiego dosłownie. Mam specyficzne poczucie humoru — dla kogoś beznadziejne, dla kogoś super. Roxie mi się podoba, wygląda hot (dla kogoś not, a dla mnie tak). Z Facebooka skasowałem mema, bo niektórzy się prują i doszukują 5 dna" - pisał na platformie X, gdzie załączył również zdjęcia konwersacji z Roksaną Węgiel.

"Kochanie, mam nadzieję, że się nie obrażasz. Ja mam chore poczucie humoru. Wyglądałaś bosko! Super występ" - napisał Ralph Kaminski, na co wokalistka odpowiedziała: "No co ty! Rozbawiło mnie to. Dziękuję, kochany. Szkoda, że nie udało się zobaczyć, ale next time".

Michał Rudaś zareagował na post Ralpha Kaminskiego

Głos w sprawie postanowił zabrać również Michał Rudaś. Piosenkarz wyraził spore rozczarowanie Ralphem Kaminskim i otwarcie skrytykował jego zachowanie.

Z wpisu opublikowanego na Facebooku wynika, że Rudaś oczekiwał od wokalisty dużo większej wrażliwości w kwestiach oceniania wyglądu innych osób. Zaznaczył, że nie spodziewał się po nim takiej reakcji.

"W komentarzu napisałem, że nie spodziewałem się tego rodzaju żartu po niby postępowym człowieku i artyście, który utwierdza typowo patriarchalny i krzywdzący pogląd, że jak kobieta się kuso ubierze, to jest niczym grzesznica, a jeśli odprawia swoje religijne rytuały, to jest jak zakonnica. Taki to typowy żart przy wódeczce i śledziku — dla wielu niewinny, ale czyż nie jest krzywdzący dla osób, które szczerze i autentycznie chcą żyć? I ja tu nie mówię o Roxie, ale o rzeszy innych kobiet, które właśnie tak są oceniane przez swój ubiór i upodobania" - czytamy.

"Ten post wkrótce zniknął, ale są artykuły na portalach plotkarskich, z których dowiedziałem się później, że Roxie pozytywnie i z dystansem zareagowała na ten żart i w sumie jej się nie dziwię — cóż miała zrobić? Ale z drugiej strony zasmuca mnie to, że kobiety często właśnie przyzwalają na takie traktowanie, tylko po to, żeby nie wyjść na sztywniary" - przyznał.

Wpis podsumował słowami: "Chodzi mi też o to, że szczególnie osoby publiczne i opiniotwórcze powinny być ostrożne w swoich wypowiedziach, bo ciąży na nich ogromna odpowiedzialność. Szanujmy się - tyle ode mnie".

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy popierających stanowisko muzyka. Internauci krytykowali postawę Kaminskiego i sugerowali, że warto zwracać uwagę na tego typu komentarze: "Miałam dokładnie takie same odczucia", "Reagować! Zawsze! Średnio znam Roxi Węgiel, ale takie poniżające żarciki są niedopuszczalne!".

Pod samym postem Ralpha na platformie X również nie brakuje komentarzy negujących postawę muzyka.

"Krytykowanie kogoś bo nosi strój odpowiedni na okazję to naprawdę zejście nisko, jeszcze artysta artystce", "Co w tym złego?", "Zupełnie nie rozumiem analogii, ubiór dopasowany do okoliczności i tyle" - piszą internauci.

