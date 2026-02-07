Internauci grzmią po występie Mariah Carey na igrzyskach. "To było straszne"

Piątkowego wieczoru 6 lutego na stadionie San Siro w Mediolanie oglądać mogliśmy uroczyste otwarcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Na scenie pojawił się m.in. Andrea Bocelli oraz Mariah Carey, która w imponującej, śnieżnobiałej sukni zaprezentowała cover "Volare (Nel Blu Dipinto di Blu)" i kultowy przebój "Nothing Is Impossible".

Internauci ostro komentują występ Mariah Carey

Na oficjalnym Instagramie Igrzysk Olimpijskich opublikowane zostało zdjęcie piosenkarki z dopiskiem: "Mariah Carey rozświetla Ceremonię Otwarcia Milano Cortina 2026, wykonując "Nel Blu, dipinto di Blu" Domenico Modugno, a następnie jeden ze swoich najbardziej ikonicznych utworów, "Nothing Is Impossible", będący symbolem ducha sportowego". W sekcji komentarzy zaroiło się od internautów ostro reagujących na sposób, w jaki gwiazda się zaprezentowała.

"Nie okazywała żadnych emocji ani niczego. To było straszne", "Mariah jest żywą legendą, ale ten występ... wyglądało to tak, jakby wcale nie chciała tam być", "Czy wszystko z nią w porządku? Wyglądała na sztywną i przerażoną" - czytamy.

Mariah Carey korzystała z promptera

Ponad to, artystce zarzucano wspomaganie się playbackiem, oraz jak zauważył włoski prezenter Tommaso Zorzi, korzystanie z promptera, na którym pojawiał się tekst włoskiego przeboju z dokładną wymową słów.

Tutaj również nie brakowało prześmiewczych komentarzy: "I śpiewała z playbacku... spojrzenie wbite w przestrzeń, minimalny wysiłek", "Wydawało mi się dziwne, że ona dobrze śpiewała". "Minimalny wysiłek i raczej wątpliwy efekt".

