Intensywna kariera odbiła się na życiu małżeńskim Robbiego Williamsa. "Nie ma zbliżeń"

Robbie Williams na przestrzeni lat celebrował wiele sukcesów. W latach 1990-1995 i 2010-2014 występował w zespole Take That. Od 1996 roku prowadzi również solową karierę. W jego katalogu znaleźć możemy hity takie jak "Angels", "Feel" czy "Supreme". Wszystkie jego albumy z wyjątkiem jednego trafiły na pierwsze miejsce Brytyjskich list przebojów. Artysta otrzymał aż 18 statuetek Brit Awards, a w 2006 roku pobił rekord Guinnessa, sprzedając jednego dnia 1,6 miliona biletów na swoje koncerty.

Jego ostatni album studyjny "Britpop" swoją premierę miał 16 stycznia 2026 roku. Gościnie pojawili się na nim m.in. gitarzysta Black Sabbath, Tony Iommi czy meksykański duet Jesse & Joy.

Robbie Williams otwarcie o skutkach intensywnego trybu życia

Swoją bogatą historię muzyczną Robbie Williams podsumował w produkowanym przez Netflixa miniserialu. Premierę dokumentu poprzedził wywiad muzyka z "The Sun", w którym otwarcie przyznał, że jego intensywny styl życia na początku kariery, znacząco odbił się na zdrowiu fizycznym.

"Włosy się przerzedzają, testosteron mnie opuścił, serotoniny tak naprawdę nie ma, a dopamina pożegnała się ze mną dawno temu. Zużyłem wszystkie naturalne dobre rzeczy. Mam andropauzę" - wyznał Robbie Williams.

"Moja córka mówi do mnie: 'tatuś jest leniwy'. Nie lubię określenia 'leniwy', ponieważ tak mnie opisywano, gdy byłem młodszy. W rzeczywistości jestem po prostu strasznie wykończony tym, co zrobiłem sobie w latach dziewięćdziesiątych i po 2000 r." - dodał.

Andropauza wiąże się nie tylko z przybieraniem na wadze czy zaburzeniami snu. To również zmiany hormonalne, które znacząco oddziałują m.in. na libido. Nie inaczej wydarzyło się w przypadku muzyka: "Wszyscy wiedzą, że po ślubie nie ma zbliżeń. Tak po prostu jest. Przez jakiś czas brałem testosteron, ale ponieważ jestem uzależniony, musiałem przestać. Miałem masywne, kwadratowe ramiona i zacząłem wyglądać jak portier. To nie był dobry wygląd (...). Czasami Ayda odwraca się do mnie na kanapie i mówi: 'powinniśmy pójść do łóżka', a ja siedzę i jem mandarynkę i po prostu wzruszam ramionami. Czasami próbujemy" - podsumował.

Patricia Kazadi nie spała całą noc przed ramówką Polsatu. Miała problem z sukienką INTERIA.PL INTERIA.PL