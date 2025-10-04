Ilona Krawczyńska ma jasne zdanie o Sanah. "Jakie treści są w tych piosenkach"

Ilona Krawczyńska, znana m.in. z programu "Farma" i projektu Siostry ADiHD, od kilku lat z powodzeniem rozwija karierę telewizyjną. Niedawno poprowadziła koncert "Roztańczony PGE Narodowy", który zgromadził tysiące fanów. Zaledwie tydzień wcześniej na tej samej scenie wystąpiła sanah, przyciągając rekordową publiczność - ok. 130 tysięcy osób.

Krawczyńska nie kryje, że sukces młodej wokalistki ją zachwyca.

"Ogromne gratulacje. Najlepsze jest to, że dosłownie wczoraj na ten temat rozmawiałam z moją siostrą (...). Cieszymy się, że tego typu piosenki, taka artystka jest słuchana. Jesteśmy troszeczkę już zmęczone tym, czego słucha młodzież. Jakie treści są w tych piosenkach, czasami zbyt przerażające, zbyt wulgarne". - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Krawczyńska o Sanah: Jest taką dziewczyną z sąsiedztwa

Prezenterka zwróciła uwagę, że sanah reprezentuje inny typ kobiecości niż wiele współczesnych wokalistek.

"Sanah jest delikatna, jest taką dziewczyną z sąsiedztwa. Cieszę się, że to jest taka artystka, która nie wychodzi w lateksie na scenę. Oczywiście nie mam nic przeciwko, jeżeli artystka wychodzi w lateksie, ale lubię, jeżeli (...) jest coś jeszcze do podziwiania - podkreślała Krawczyńska.

W jej ocenie siłą sanah jest szczerość i poetyckość, które pozwalają jej trafiać zarówno do młodszych, jak i starszych słuchaczy.

"Ma przepiękny, delikatny głos, swoją wrażliwość, ma teksty piosenek, które osobiście też słucham. One wpadają w ucho. Jest coś takiego, że jak się usłyszy jej piosenkę, to później się ją nuci. Wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze w tworzeniu muzyki" - dodała.

Fenomen Sanah na polskiej scenie

Sanah, czyli Zuzanna Jurczak, od kilku lat pozostaje jedną z najpopularniejszych artystek w Polsce. Jej trasy koncertowe wyprzedają się w błyskawicznym tempie, a albumy - takie jak "Uczta" czy "Sanah śpiewa Poezyje" - zdobywają status platynowych. Wokalistka słynie z łączenia współczesnego popu z literacką wrażliwością.

W świecie zdominowanym przez autotune i skandalizujące teledyski, Sanah wyznacza własną ścieżkę. Jej sukces potwierdza, że wrażliwość i autentyczność wciąż mają w muzyce ogromną siłę.

Jak zauważa Ilona Krawczyńska, Sanah pokazuje, że można podbijać sceny nie szokując, ale zachwycając.

