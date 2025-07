Idol polskich nastolatek z dnia na dzień zniknął ze sceny. Zmagał się z osobliwym problemem

Gabriel Fleszar nigdy całkowicie nie porzucił muzyki. Z czasem wrócił do aktywności artystycznej, ale w innej formie. Wziął udział w programie "The Voice of Poland", gdzie trafił do drużyny Adama "Nergala" Darskiego. W 2019 roku został jurorem w programie Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now". Pracuje jako producent i nagrywa we własnym studiu domowym.