Zespół Ich Troje powstał w 1995 r. z inicjatywy wokalisty Michała Wiśniewskiego i kompozytora Jacka Łągwy. Początkowo grupa eksperymentowała z różnymi brzmieniami i stylami, próbując znaleźć swoją muzyczną tożsamość. Chwilami skręcali w stronę popowych brzmień, aby już za chwilę w pełni oddać się rockowym klimatom. Pierwszą wokalistką była Magda Femme, prywatnie będąca wówczas także partnerką Wiśniewskiego. Grupa nagrała z nią debiutancki album "Intro", który ukazał się w 1996 r., lecz zdobył on umiarkowaną popularność. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, jak wielki wpływ na polską popkulturę będzie miał zespół Ich Troje.

Przełomem w karierze grupy był album "3", który ukazał się w 1999 r. To na nim znalazł się przebój "A wszystko to... (bo ciebie kocham)", będący coverem niemieckiego hitu "Alles aus Liebe". Już dwa lata później na rynku pojawił się krążek "Ad. 4", który powtórzył sukces poprzednika. Singlami, które go promowały były "Powiedz" i "Zawsze z tobą chciałbym być...", do dziś chętnie nucone przez fanów Ich Troje.

W tym okresie zespół nie tylko zdobył popularność na szeroką skalę, lecz także zmienił główną wokalistkę. Magdę Femme w Ich Troje zastąpiła Justyna Majkowska, która stała się twarzą największych sukcesów grupy.

Ich Troje wystąpili na Eurowizji! Przynieśli Polsce jeden z najlepszych wyników

W 2003 r. zespół postanowił spróbować swoich sił na rynku zagranicznym - wziął udział w preselekcjach do konkursu Eurowizji. Wygrali wówczas polskie eliminacje piosenką "Keine Grenzen - Żadnych granic". W finale europejskiej rywalizacji zajęli siódme miejsce, co do dziś pozostaje jednym z lepszych wyników Polski w historii konkursu.

W 2004 r. w zespole nadeszły kolejne zmiany personalne - jako główna wokalistka zaczęła występować Ania Świątczak, będąca kolejną partnerką Wiśniewskiego. Wraz z nową frontmanką grupa nagrała kilka albumów, a następnie w 2006 r. ponownie wystąpiła w konkursie Eurowizji. Wówczas piosenka "Follow My Heart" nie zrobiła furory, przez co Polakom nie udało się przejść do finału.

Polakom zespół Ich Troje kojarzy się głównie ze skandalami

W kolejnych latach zespół Ich Troje wielokrotnie zmieniał skład i próbował powrócić na szczyt, który muzycy pamiętali z początku lat 2000. Grupa wydawała nowe krążki, choć żaden z nich nie cieszył się aż tak potężną popularnością, jak trzecia czy czwarta płyta. Lider zespołu, Michał Wiśniewski, stopniowo stał się bardziej postacią medialną - często gościł w programach telewizyjnych, nie tylko ze względów artystycznych, ale i prywatnych.

Choć z nowymi projektami sukcesy grupy nie są już tak spektakularne, Ich Troje wciąż utrzymują się na rynku. Muzyka, którą tworzą, od lat wzbudza skrajne emocje - od uwielbienia przez ostrą krytykę. Wkład grupy w polską historię popkultury pozostaje znaczący, a piosenki takie jak "A wszystko to... (bo ciebie kocham)" czy "Zawsze z tobą chciałbym być..." wciąż chętnie śpiewane są na imprezach karaoke i przy ognisku.

Są na scenie już 30 lat! W Operze Leśnej świętować będą wyjątkowy jubileusz

W 2025 r. mija trzy dekady od kiedy zespół pierwszy raz dał o sobie znać Polakom. Już w sobotę, 28 czerwca, na prestiżowej scenie sopockiej Opery Leśnej, odbędzie się jubileuszowy koncert Ich Troje. W ramach uczczenia 30 lat kariery, muzycy odśpiewają wraz z publicznością swoje największe przeboje. Wydarzenie zostanie połączone z premierą nowego albumu grupy, zatytułowanego "Najlepsza Jedenastka".

"Nie zabraknie przebojów, Justyny Majkowskiej i 11 premierowych piosenek, a na scenie, poza obecnymi i dawnymi muzykami zespołu, pojawią się także goście specjalni" - czytamy w zapowiedzi.

Koncert zarejestrowany zostanie przez kamery Telewizji Polskiej. Stacja już dwa tygodnie później (w sobotę, 12 lipca) wyemituje imprezę na swojej antenie, aby fani Ich Troje, którzy nie mogli uczestniczyć w imprezie, mieli szansę obejrzeć wydarzenie przed telewizorami.

Michał Wiśniewski o występie na Pol’and’Rocku: "Nie odbierzecie mi tego" Oliwia Kopcik INTERIA.PL