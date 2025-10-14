Polska Orkiestra Muzyki Filmowej pod dyrekcją Maestro Przemysława Piotra rusza w drugą trasę "Hollywood in Dance". Projekt łączy koncert muzyki filmowej i widowisko akrobatyczno-muzyczne z udziałem tancerzy i wokalistów.

W trakcie spektakli zabrzmią największe hity muzyki filmowej i popkultury, w nowych, widowiskowych aranżacjach. Nie zabraknie przebojów z takich filmów, jak m.in. "Gladiator", "Titanic", "Pearl Harbor", "Dirty Dancing" czy "Rocky" ("Eye of the Tiger" z repertuaru grupy Survivor).

"'Episode II' wprowadza nowe choreografie baletowe i świeże aranżacje kultowych ścieżek dźwiękowych, aby przenieść widzów do świata pełnego emocji, wzruszeń i kinowych wspomnień" - czytamy w zapowiedzi.

"Hollywood in Dance" - kto pojawi się na scenie?

W "Hollywood in Dance" udział biorą poza POMF: Chór Akademicki UAM pod dyrekcją Beaty Bielskiej, tancerze i akrobaci z grupy głównego choreografa spektaklu Michała Kalcowskiego (Majkela) oraz wokalistki i wokaliści: Monika Bernaś (uczestniczka programu "Must Be The Music"), Wojciech Stefanowski (uczestnik "The Voice of Poland", solista chóru NFM), Kamil Franczak (półfinalista "Idola", znany z zespołu Zero Procent), Sylwia Daniluk (sopranistka specjalizująca się w muzyce filmowej i operowej), Iwona Loranc (piosenkarka i aktorka, laureatka Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej, związana z Teatrem Buffo, Teatrem Komedia i Teatrem Polskim w Bielsku-Białej) i Ola z Paryża (wokalistka, skrzypaczka i aktorka z międzynarodowym doświadczeniem, absolwentka prestiżowych szkół aktorskich w Paryżu - Cours Florent, Le Studio d'Asnières).

"Hollywood in Dance - Episode II" - terminy:

15.11 - Wrocław, Hala Orbita

22.11 - Gliwice, Arena Gliwice

30.11 - Poznań, Sala Ziemi, Poznań Congress Center

7.12 - Olsztyn, Hala Urania

14.12 - Bydgoszcz, Hala Łuczniczka

23.01.2026 - Kraków, ICE Kraków Congress Centre

30.05.2026 - Gdynia, Polsat Plus Arena Gdynia.

Modest Ruciński zaskoczył jako Wanda Kwietniewska. "Nie spodziewałem się tego" Polsat