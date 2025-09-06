Zestawienie Hity lata 2025 zostało oparte na danych streamingowych Spotify z okresu od 20 maja do 31 sierpnia. Listę niemal całkowicie zdominowali polscy wykonawcy - jedynym artystą zagranicznym jest Alex Warren z "Ordinary" (8. miejsce).

"Podsumowanie Hitów Lata 2025 roku nie pozostawia wątpliwości - to piosenki polskich artystów stworzyły ścieżkę dźwiękową minionych wakacji. Tegoroczne hity to mieszanka różnych brzmień i nastrojów, a kolorytu dodają jej liczne artystyczne współprace. Polska muzyka ma się świetnie i jest najczęściej wybieraną przez polskich słuchaczy na Spotify, także w lecie" - podkreśla Mateusz Smółka, Music Team Lead w Spotify.

Hity lata 2025 wg Spotify. Czego słuchali Polacy?

Numerem jeden został utwór "CASABLANCA" w wykonaniu Sentino i BNP, który na Spotify ma ponad 28 mln streamów. Dodajmy, że klip na YouTube został odtworzony ponad 14 mln razy.

Sobel i francis umocnili swoją pozycję wśród najczęściej słuchanych artystów, pojawiając się w zestawieniu aż dwukrotnie - z energetycznym "CAŁE LATO" oraz tanecznym "CHA CHA" nagranym z SHDØW. francis w Top 10 umieścił jeszcze jeden numer - nagrany z bambi i Okim "1DAY IN LA".

Warto również zwrócić uwagę na dominację utworów, które są efektem współpracy różnych wykonawców. Jedyną piosenką nagraną tylko przez jednego artystę jest wspomniana "Ordinary" Alexa Warrena.

Lista najchętniej słuchanych utworów lata 2025 na Spotify w Polsce:

1.Sentino, BNP - "CASABLANCA"

2.Ekipa, MODELKI, Qry, WERSOW, Mortal, Vłodarski, Świeży - "Santa Cruz"

3.Sobel, francis - "CAŁE LATO"

4.Sobel, SHDØW, francis - "CHA CHA"

5.MODELKI, Vłodarski - "Miss Dior"

6.Bungee, Tuszol - "TAK TO LATA (feat. Tuszol)"

7.Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"

8.Alex Warren - "Ordinary"

9.francis, bambi, Oki - "1DAY IN LA"

10.MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz".

