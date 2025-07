"Hips Don’t Lie" miało nigdy nie powstać? Shakira ujawnia kulisy największego hitu swojej kariery

Występując w programie "The Tonight Show", Shakira wróciła pamięcią do przełomowego momentu w swojej karierze. Wokalistka opowiedziała, że piosenka "Hips Don't Lie", nagrana wspólnie z Wyclefem Jeanem, powstała, gdy jej album Oral Fixation, Vol. 2 był już gotowy i trafił do sklepów.

- "Pamiętam, że mój album był już rozesłany i wtedy pojawił się ten pomysł. Spotkaliśmy się z Wyclefem i powstała piosenka. Wiedziałam, że to hit, więc zadzwoniłam do Donny'ego Iennera, który wtedy zarządzał Sony Music Label Group U.S., i powiedziałam: 'Donny, musisz wycofać albumy ze sklepów'" - relacjonowała artystka.

Odpowiedź wytwórni była sceptyczna. - "On odpowiedział: 'Nie ma mowy, ten album już jest wszędzie'. A ja na to: 'Musisz mi zaufać. Jeśli to zrobisz, mamy hit'" - wspominała.

Triumf na listach i przełom w karierze Shakiry

Shakira miała rację. W lutym 2006 roku ukazała się wznowiona wersja płyty z utworem "Hips Don't Lie", który w ekspresowym tempie zdobył szczyty list przebojów, w tym prestiżowej Billboard Hot 100, gdzie przez dwa tygodnie zajmował pierwsze miejsce.

Jak podkreśliła w rozmowie z Fallonem: - "Ta piosenka zmieniła moją historię".

Dwa dni przed wywiadem artystka i Wyclef Jean ponownie wykonali utwór w "The Tonight Show", celebrując jego 20-lecie.

"Hips Don't Lie" - globalny fenomen

"Hips Don't Lie" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych singli XXI wieku. Utwór z elementami salsy, reggaetonu i hip-hopu sprzedał się w ponad 10 milionach egzemplarzy na całym świecie i zdobył szereg wyróżnień, w tym Billboard Music Award. Do dziś pozostaje najlepiej sprzedającym się singlem Shakiry i nieodzownym elementem jej koncertowych setlist.

Teledysk do piosenki, utrzymany w latynoamerykańskim klimacie, obejrzano ponad miliard razy na YouTube. Sukces przeboju umocnił pozycję Shakiry jako artystki globalnej i otworzył jej drzwi do nowych projektów, w tym występów na największych scenach świata, takich jak Super Bowl czy Mundial.

Kariera pełna rytmu i zaangażowania

Shakira, urodzona w Kolumbii wokalistka, znana jest z unikalnego połączenia latynoskiej energii, arabskich wpływów i popowej przebojowości. Jej dyskografia obejmuje takie hity jak "Whenever, Wherever", "Waka Waka (This Time for Africa)" czy "La Tortura". Artystka zdobyła cztery nagrody Grammy, dwanaście Latin Grammy i miejsce wśród najlepiej sprzedających się artystów na świecie.

Poza muzyką, Shakira aktywnie działa charytatywnie - prowadzi fundację Barefoot Foundation wspierającą edukację dzieci w Ameryce Południowej. Jej ostatni album Las Mujeres Ya No Lloran z 2024 roku to powrót do osobistych i społecznie zaangażowanych tekstów, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem fanów i krytyków.

