Harry Styles to piosenkarz, który zyskał międzynarodową popularność już jako nastolatek. Dzięki brytyjskiej wersji programu "X-Factor" dołączył do boysbandu One Direction. Grupa złożona z pięciu wokalistów błyskawicznie stała się fenomenem. Po kilku latach - niedługo po tym, gdy jeden z członków opuścił formację - muzycy postanowili zawiesić swoją działalność. Od ponad dekady Styles próbuje swoich sił solowo, skupiając się zarówno na muzycznych, jak i aktorskich czy innych kreatywnych projektach (założył m.in. własną markę Pleasing).

Harry Styles i Zoe Kravitz są parą? Paparazzi wciąż przyłapują ich na romantycznych spacerach

Ostatni album 31-letniego artysty ukazał się w 2022 r., a fani z niecierpliwością czekają na kolejne wydawnictwo. Okazuje się jednak, że gwiazdor wciąż korzysta z zasłużonej przerwy i skupia się na swoim życiu osobistym. Niedawno jego nazwisko powróciło na nagłówki gazet, a wszystko to za sprawą nowego romansu!

Na przestrzeni lat Styles związany był już m.in. z Taylor Swift, Kendall Jenner, Olivią Wilde czy Taylor Russel. Jakiś czas temu w mediach zaczęto spekulować o jego najnowszej miłości. Paparazzi już kilka tygodni temu przyłapali go bowiem na pierwszych randkach z Zoe Kravitz - cenioną aktorką filmową oraz serialową, a prywatnie także córką legendy rocka, Lenny'ego Kravitza.

Do mediów najpierw trafiły zdjęcia pary, która wybrała się na wspólny spacer po Rzymie. Niedługo później widziano ich razem również w Londynie, gdy na wieczornej randce nie szczędzili sobie czułości i obsypywali się pocałunkami w jednym z barów. Teraz doniesienia o łączącej ich relacji coraz bardziej potwierdzają się - zakochani ponownie zostali sfotografowani na romantycznym spacerze po ulicach Nowego Jorku.

Harry Styles i Zoe Kravitz na spacerze w Nowym Jorku Instagram @deuxmoi materiał zewnętrzny

Fani już okrzyknęli ich najgorętszą parą show-biznesu!

Ani muzyk, ani też aktorka nie potwierdzili dotychczas medialnych doniesień. Nie wiadomo więc, co tak naprawdę ich łączy. Informatorzy zagranicznych tabloidów donoszą, że może to być niezobowiązująca relacja, lecz fani gwiazd zdecydowanie liczą na coś więcej. Spora część internautów już okrzyknęła Stylesa i Kravitz najgorętszą parą show-biznesu!

Aktorka, znana z minimalistycznego, lecz odważnego stylu, regularnie pojawia się w rankingach najlepiej ubranych gwiazd na świecie. Z kolei Harry Styles nieustannie uchodzi za bożyszcze nastolatek, a w ubiegłym roku zdobył nawet tytuł "Najseksowniejszego muzyka" według plebiscytu Readers' Choice 2024 przeprowadzonego przez magazyn People.

