Hailey Bieber przerywa milczenie. Po miesiącach spekulacji zdradziła prawdę o małżeństwie z Justinem

Justin i Hailey Bieberowie od początku swojego związku byli pod czujnym okiem opinii publicznej. Ich relacja - od hucznego ślubu w 2018 roku po narodziny syna Jacka Bluesa w 2024 - była nieustannie komentowana w sieci. W ostatnich miesiącach pojawiły się jednak doniesienia o poważnym kryzysie.

Sytuację dodatkowo podgrzał sam Justin, który w lipcu 2025 roku w jednej z piosenek z albumu "SWAG" zatytułowanej "Walking Away" przyznał, że jego małżeństwo przechodzi trudny okres. Wielu fanów odczytało słowa utworu jako formę artystycznej spowiedzi.

Nieco wcześniej wokalista zamieścił w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym przyznał, że od dłuższego czasu zmaga się z wewnętrznymi problemami. "Ludzie wciąż mówią mi, żebym się leczył. Nie sądzicie, że gdybym mógł naprawić samego siebie, już bym to zrobił?" - pisał Justin Bieber na Instagramie. "Wiem, że mam problemy z gniewem. Przez całe życie starałem się być kimś, kim inni chcieli, żebym był, i to mnie tylko bardziej męczy" - dodał artysta.

W dalszej części przyznał, że w trudnych momentach największym wsparciem jest dla niego wiara. "Jezus jest jedyną osobą, która sprawia, że chcę, by moje życie dotyczyło innych. Bo szczerze mówiąc, jestem ostatnio wyczerpany myśleniem o sobie" - wyznał.

Hailey odpowiada: "Staramy się żyć z dnia na dzień"

Po tygodniach milczenia głos zabrała także Hailey Bieber. W rozmowie z magazynem GQ modelka i przedsiębiorczyni pośrednio potwierdziła, że w ich małżeństwie rzeczywiście nie zawsze było idealnie. "Staramy się żyć z dnia na dzień. Oboje chronimy naszego syna i nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło, ale nasze życie jest naszym życiem i jest naprawdę publiczne, więc myślę, że po prostu nie ma co się martwić na zapas - powiedziała Hailey Bieber w wywiadzie.

Modelka dodała, że wraz z mężem priorytetowo traktują prywatność swojego dziecka, Jacka Bluesa, który skończył niedawno rok. "Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł mnie przygotować na bycie matką, dopóki sama tego nie doświadczyłam. Teraz czuję się znacznie bardziej gotowa na kolejne wyzwania niż za pierwszym razem - przyznała.

Trudny czas i nadzieja na nowy rozdział

Wypowiedź Hailey nie tylko rozwiała część plotek, ale też pozwoliła spojrzeć na związek pary w bardziej realistycznym świetle. Zarówno ona, jak i Justin wielokrotnie podkreślali w przeszłości, że ich relacja opiera się na wierze i wzajemnym wsparciu - nawet w momentach kryzysowych.

Eksperci od popkultury zwracają uwagę, że Bieberowie - podobnie jak inne znane pary, np. Beyoncé i Jay-Z czy David i Victoria Beckham - uczą się, jak funkcjonować w związku pod nieustannym ostrzałem mediów. "To, co widzimy w sieci, to tylko fragment ich życia. Każda para, nawet ta żyjąca w świetle reflektorów, ma prawo do prywatnych wzlotów i upadków" - komentuje portal Entertainment Tonight.

Co dalej z Bieberami?

Choć zarówno Justin, jak i Hailey nie zaprzeczają, że ich małżeństwo przechodziło trudności, oboje podkreślają, że nie zamierzają się poddać. Ostatnie zdjęcia pary, opublikowane przez paparazzich w Los Angeles, pokazują ich razem podczas spaceru z synem.

