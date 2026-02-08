Obecność Blanki na szkolnej imprezie nie była przypadkowa. Wizyta była efektem konkursu zorganizowanego przez Radio Zet, dzięki któremu maturzyści mogli zaprosić znaną artystkę na swój bal. Jak się okazało, zyskali nie tylko gościa specjalnego, ale pełnoprawny występ sceniczny.

Wokalistka wykonała kilka swoich najbardziej rozpoznawalnych utworów. Wśród nich nie zabrakło eurowizyjnego przeboju "Solo". Publiczność usłyszała również piosenkę "Wracam", nagraną wspólnie z Malikiem Montaną, choć raper nie pojawił się na wydarzeniu, a także najnowszy singiel "Memories". Koncert szybko przerodził się w wspólną zabawę. Blanka dołączyła do maturzystów na parkiecie, ucząc ich fragmentów choreografii i reagując na żywiołowy doping. Wideo z tej nocy w ciągu kilku godzin zaczęły krążyć po TikToku, Instagramie i X, wywołując lawinę komentarzy.

Odważna stylizacja, która wywołała dyskusję

Muzyczne emocje to jedno, ale równie dużo uwagi przyciągnął wygląd artystki. Blanka postawiła na sceniczny, bardzo wyrazisty zestaw. Miała na sobie czarno-biały stanik z krzyżowym wiązaniem, na który narzuciła krótki top z nadrukiem. Całość połączyła z luźnymi, ciemnymi spodniami typu baggy, noszonymi nisko na biodrach.

Stylizację przełamały intensywnie różowe sneakersy oraz charakterystyczne błyskotki na zębach. W sieci nie zabrakło zachwytów, ale pojawiły się też głosy zdziwienia, czy tak odważny look pasuje na szkolną imprezę.

Studniówka, na którą Blanka czekała latami

Dla samej artystki to wydarzenie miało znacznie bardziej osobisty wymiar. Jak przyznała w rozmowie z portalem Pomponik, nigdy wcześniej nie uczestniczyła w polskiej studniówce.

"Nie byłam na studniówce i bardzo bym chciała pójść w ogóle. Nigdy nie byłam, ponieważ uczyłam się w Stanach w tamtym czasie. Tam jest high school prom, ale studniówek nie ma i nie ma poloneza przede wszystkim" - wyznała. Blanka spędziła część młodości w USA, gdzie szkolne bale wyglądają zupełnie inaczej niż w Polsce. Tym samym występ w technikum stał się dla niej symbolicznym nadrobieniem młodzieńczych doświadczeń.

Choć do tradycji podchodzi z dystansem. W rozmowie z Radiem Zet zdradziła, że polonez nie kojarzy jej się najlepiej.

