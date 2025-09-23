Gwiazda polskiego erotyku w niecodziennym duecie. "Przejrzałyśmy się w sobie nawzajem"
Dwie artystki, jedna wspólna historia. Anna-Maria Sieklucka, aktorka znana m.in. z kultowego filmu "365 dni", i Karolina Leszko, wokalistka o charakterystycznym, porównywanym do Celine Dion głosie, połączyły siły, by stworzyć utwór "Sercem". Premiera zapowiedziana jest na 27 września we wszystkich serwisach streamingowych.
"Hej Ty, czy widzisz siebie we mnie…? Oddajemy Wam cząstkę SERCEM - czegoś większego niż słowa i dźwięki. Zasiałyśmy ziarno, które urosło w rytmie naszych serc. To spotkanie, w którym przejrzałyśmy się w sobie nawzajem i pozwoliłyśmy tej idei wybrzmieć. 'Sercem do mnie mów, mów sercem…'" - mówią artystki o swoim utworze, który ma opowiadać o kobiecej solidarności, empatii i sile, która rodzi się z wzajemnego wsparcia.
Anna-Maria Sieklucka - od "365 dni" po teatr i podcasty
Rozpoznawalność przyniosła jej główna rola Laury w trylogii "365 dni", która stała się światowym hitem na Netflixie. Oprócz kariery filmowej aktorka gra także w teatrze, m.in. w spektaklach "Hańba" i "Pod lodem", a obecnie można ją oglądać w warszawskim teatrze Capitol w sztuce "Pół żartem". Sieklucka prowadzi też autorski podcast "PS. I love you" w RMF FM, a w tym roku zagrała główną rolę w filmie "Compulsion".
Karolina Leszko - głos, który porusza
Karolina Leszko znana jest z programów "The Voice of Poland", "Must Be the Music" i "The Four", a także z występów na Festiwalu w Opolu i Top of the Top Sopot Festival. Współpracowała z legendami polskiej sceny, takimi jak Grażyna Łobaszewska, Kasia Kowalska, Justyna Steczkowska czy Zbigniew Wodecki. W 2019 roku podczas koncertu Michaela Bublé wykonała z nim utwór "When I Fall In Love", a artysta porównał jej głos do Celine Dion. We wrześniu 2024 roku Leszko wydała swoją debiutancką płytę "WRESZCIE".
"To była piękna podróż"
Anna-Maria Sieklucka tak podsumowuje pracę nad "Sercem": "To była i nadal jest piękna artystyczna podróż - przez emocje, prawdę i historię, w której każda z nas może się przejrzeć. Cudowne jest to, że połączyliśmy kobiecą wrażliwość i moc z opieką mężczyzn - ich troski i otwartości na kobiecą wrażliwość. Razem stworzyliśmy przestrzeń, w której serca mówią najgłośniej. Przygodo trwaj! Bądźcie w niej razem z nami".
Ten wyjątkowy projekt nie tylko łączy głosy i emocje artystek, ale staje się także zaproszeniem do wspólnego przeżywania muzyki i historii, w której każdy może odnaleźć cząstkę siebie.