Gwiazda polskiego erotyku w niecodziennym duecie. "Przejrzałyśmy się w sobie nawzajem"

"Hej Ty, czy widzisz siebie we mnie…? Oddajemy Wam cząstkę SERCEM - czegoś większego niż słowa i dźwięki. Zasiałyśmy ziarno, które urosło w rytmie naszych serc. To spotkanie, w którym przejrzałyśmy się w sobie nawzajem i pozwoliłyśmy tej idei wybrzmieć. 'Sercem do mnie mów, mów sercem…'" - mówią artystki o swoim utworze, który ma opowiadać o kobiecej solidarności, empatii i sile, która rodzi się z wzajemnego wsparcia.

Anna-Maria Sieklucka - od "365 dni" po teatr i podcasty

Rozpoznawalność przyniosła jej główna rola Laury w trylogii "365 dni", która stała się światowym hitem na Netflixie. Oprócz kariery filmowej aktorka gra także w teatrze, m.in. w spektaklach "Hańba" i "Pod lodem", a obecnie można ją oglądać w warszawskim teatrze Capitol w sztuce "Pół żartem". Sieklucka prowadzi też autorski podcast "PS. I love you" w RMF FM, a w tym roku zagrała główną rolę w filmie "Compulsion".

Karolina Leszko - głos, który porusza

Karolina Leszko znana jest z programów "The Voice of Poland", "Must Be the Music" i "The Four", a także z występów na Festiwalu w Opolu i Top of the Top Sopot Festival. Współpracowała z legendami polskiej sceny, takimi jak Grażyna Łobaszewska, Kasia Kowalska, Justyna Steczkowska czy Zbigniew Wodecki. W 2019 roku podczas koncertu Michaela Bublé wykonała z nim utwór "When I Fall In Love", a artysta porównał jej głos do Celine Dion. We wrześniu 2024 roku Leszko wydała swoją debiutancką płytę "WRESZCIE".

"To była piękna podróż"

Anna-Maria Sieklucka tak podsumowuje pracę nad "Sercem": "To była i nadal jest piękna artystyczna podróż - przez emocje, prawdę i historię, w której każda z nas może się przejrzeć. Cudowne jest to, że połączyliśmy kobiecą wrażliwość i moc z opieką mężczyzn - ich troski i otwartości na kobiecą wrażliwość. Razem stworzyliśmy przestrzeń, w której serca mówią najgłośniej. Przygodo trwaj! Bądźcie w niej razem z nami".

Ten wyjątkowy projekt nie tylko łączy głosy i emocje artystek, ale staje się także zaproszeniem do wspólnego przeżywania muzyki i historii, w której każdy może odnaleźć cząstkę siebie.

