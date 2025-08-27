Przypomnijmy, że ministerstwo kultury ujawniło listę grantów z programu "Krajowy Plan Odbudowy dla sektora kultury". Pieniądze mają być wsparciem dla tego sektora po pandemii. W zestawieniu znalazło się łącznie 924 przedsięwzięcia, do których trafi 102 mln zł.

Prawicowe media ("Do Rzeczy", wPolityce.pl) i dziennikarze (Marcin Dobski z Republiki, Dorota Kania) zwróciły uwagę na ponad 153 tys. zł dla zespołu Poparzeni Kawą Trzy, przyznany na organizację "innowacyjnego koncertu hybrydowego z mentoringiem debiutantów i transmisją online".

Poparzeni Kawą Trzy odpowiadają na zarzuty prawicowych mediów

Poparzeni Kawą Trzy to zespół przyjaciół, muzyków i dziennikarzy. Powstał w 2005 r. utworzony przez pracowników Radia RMF FM i Zetki oraz ich przyjaciół. Wydanie pierwszej płyty w 2011 r. zbiegło się ze spektakularnym sukcesem na Festiwalu TOPTrendy w Sopocie gdzie zespół zdobył Nagrodę Dziennikarzy, a miesiąc później zwyciężył na ogólnopolskim festiwalu "Przebojem na antenę".

Od tej chwili Poparzeni Kawą Trzy goszczą na największych polskich scenach festiwalowych takich jak Przystanek Woodstock, Ostróda Reggae Festiwal, Czad Festiwal, Finały WOŚP.

Teksty do wszystkich utworów, a wśród nich takich przebojów jak "Byłaś dla mnie wszystkim", "Wezmę cię", "Okrutna zła i podła" czy "Kawałek do tańca" pisze Rafał Bryndal. Muzykę, określaną jako miks ska/rocka i miejskiego folku, komponują sami Poparzeni.

W skład grupy wchodzą byli i obecni dziennikarze: Roman Osica (były dziennikarz RMF FM i Radia ZET), Mariusz Gierszewski (obecnie Radio ZET), Krzysztof Zasada (obecnie RMF FM), Wojciech Jagielski (dawniej Radio ZET, TVN), Rafał Bryndal (dawniej Radio ZET) i Jacek Kret. W maju 2024 r. zmarł Marian Hilla, saksofonista i menedżer zespołu, którego zastąpił Wojtek Rusiecki.

Roman Osica, wokalista i saksofonista Poparzeni Kawą Trzy, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl wyjaśnia, że koncert, na który zespół dostał środki z KPO, jest cykliczną imprezą dla młodych artystów. Środki zostaną wydane na organizację tego wydarzenia, m.in. wynajem sali, sprzętu, opłacenie ekipy technicznej, gaże dla zaproszonych artystów.

"Co roku organizujemy koncert, który ma promować początkujące zespoły. Robimy to od prawie dwudziestu lat, za własne pieniądze, w warszawskim klubie Palladium. Przez pandemię musieliśmy zawiesić projekt. Podobnie jak inni artyści, nie mogliśmy przez półtora roku koncertować" - wyjaśnia Osica.

"Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie najbliższej edycji, która odbędzie się w grudniu i będzie miała transmisję online, na naszych kanałach w social media. Wniosek przygotowała profesjonalna agencja, został złożony w czerwcu tego roku" - tłumaczy muzyk.

Roman Osica podkreśla, że wcześniej stroną formalną zespołu zajmowała się spółka Mariana Hilla. Po jego śmierci powstał nowy podmiot.

"Chcę podkreślić, że podłym kłamstwem jest sugerowanie, że założyliśmy spółkę specjalnie pod tę dotację. (...) Kłamstwem jest stwierdzenie, że braliśmy udział w pierwszym naborze wniosków" - prostuje.

"Jako członkowie grupy z przykrością przyjmujemy fakt, że żadna z osób, która kierowała wobec nas publicznie zarzuty, wśród nich dziennikarze, nie poprosiła nas o stanowisko. To zaprzeczenie idei dziennikarstwa. Jest nam przykro, że odbiorcy mediów, które nagłaśniają teraz sprawę, nie mogą zapoznać się z faktami na jej temat" - dodaje Roman Osica w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 143: Muniek Staszczyk i Igor Kamyk INTERIA.PL