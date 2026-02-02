Grammy 2026: najgorętsze nazwiska i największe triumfy. "To jest zaszczyt tu być"

Bartłomiej Warowny

Rozdanie nagród Grammy 2026 już za nami! Najważniejsza noc dla muzyki przyniosła masę zaskoczeń, triumfów, podsumowań, ale nie zabrakło również politycznych stanowisk i nawoływań ze sceny. Kto okazał się najczęstszym zwycięzcą?

Mężczyzna o ciemnych, kręconych włosach ubrany w czarny aksamitny garnitur z białą koszulą i ozdobną broszką w kształcie kwiata przemawia do mikrofonu na tle w odcieniach czerwieni.
Grammy 2026 CBS Photo Archive / ContributorGetty Images

68. ceremonia wręczenia nagród Grammy podsumowała najpopularniejszych artystów, ich utwory i wkład twórców w kulturę, która przez ostatni rok rozwijała się za przyczyną muzycznych eksperymentów. Kultowe statuetki zostały przyznane aż w 95 kategoriach - nagrody w tych najważniejszych trafiły m.in. do Lady Gagi, Olivii Dean, Kendricka Lamara, Billie Eilish oraz Bad Bunny'ego, który nieoficjalnie stał się najgorętszym nazwiskiem wieczoru.

Grammy 2026 rozdane. Oto dokładna lista zwycięzców

Pierwszą statuetkę wieczoru odebrał Kendrick Lamar, nagrodzony za najlepszy album rapowy. "To jest zaszczyt tu być. Hip-hop zawsze będzie tutaj… będziemy tworzyć kulturę razem z nim" - powiedział artysta, jednak to właśnie Bad Bunny skradł uwagę wszystkich. Wokalista wygrał w kategorii "Album roku", a już za tydzień Portorykańczyk wystąpi podczas Super Bowl 60. Halftime Show, który jest uznawany za największy moment w karierze artystów scenicznych.

Grammy 2026: Kto wygrał w najważniejszych kategoriach?

NAGRANIE ROKU - "Luther" - Kendrick Lamar z SZA

ALBUM ROKU - "Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny

PIOSENKA ROKU - "Wildflower" - Billie Eilish

NAJLEPSZY NOWY ARTYSTA - Olivia Dean

PRODUCENT ROKU (NIEKLASYCZNY) - Cirkut

TEKŚCIARZ ROKU (NIEKLASYCZNY) - Amy Allen

NAJLEPSZY SOLOWE WYKONANIE - POP - "Messy" - Lola Young

NAJLEPSZE GRUPOWE WYKONANIE - POP - "Defying Gravity" - Cynthia Erivo i Ariana Grande

NAJLEPSZY ALBUM WOKALNY - POP - "Mayhem" - Lady Gaga

NAJLEPSZY ALBUM TRADYCYJNY - POP - "A Matter Of Time" - Laufey

NAJLEPSZE NAGRANIE DANCE/ELECTRONIC - "End of Summer" - Tame Impala

NAJLEPSZE NAGRANIE DANCE/POP - "Abracadabra" - Lady Gaga

NAJLEPSZY ALBUM DANCE/ELECTRONIC - "Eusexua" - FKA twigs

NAJLEPSZE NAGRANIE REMIKSOWE - "Abracadabra" (Gesaffelstein Remix)

NAJLEPSZE WYKONANIE - ROCK - "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" - Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman i II

NAJLEPSZE WYKONANIE - METAL - "Birds" - Turnstile

NAJLEPSZY ALBUM ROCK - "Never Enough" - Turnstile

NAJLEPSZA PIOSENKA ROCK - "As Alive as You Need Me to Be" - Trent Reznor i Atticus Ross (Nine Inch Nails)

NAJLEPSZE WYKONANIE - ALTERNATYWA - "Alone" - The Cure

NAJLEPSZY ALBUM - ALTERNATYWA - "Songs of a Lost World" - The Cure

NAJLEPSZE WYKONANIE - R&B - "Folded" - Kehlani

NAJLEPSZE WYKONANIE - R&B - TRADYCYJNE - "Vibes Don't Lie" - Leon Thomas

NAJLEPSZE PIOSENKA R&B - "Folded" - Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes i Dawit Kamal Wilson, (Kehlani)

NAJLEPSZY ALBUM PROGRESYWNY - R&B - "Bloom" - Durand Bernarr

NAJLEPSZY ALBUM - R&B - "Mutt" - Leon Thomas

NAJLEPSZE WYKONANIE - RAP - "Chains & Whips", Clipse, Pusha T i Malice f/ Kendrick Lamar i Pharrell Williams

NAJLEPSZE WYKONANIE - MELODYJNY RAP - "Luther" - Kendrick Lamar i SZA

NAJLEPSZY ALBUM - RAP - "GNX" - Kendrick Lamar

NAJLEPSZA PIOSENKA - RAP - "TV Off" - Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears and Kamasi Washington, (Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay)

NAJLEPSZY ALBUM Z POEZJĄ MÓWIONĄ - "Words For Days Vol. 1" - Mad Skillz

NAJLEPSZE WYKONANIE - JAZZ - "Windows - Live" - Chick Corea, Christian McBride i Brian Blade

NAJLEPSZE WYKONANIE SOLOWE - COUNTRY - "Bad as I Used to Be - Chris Stapleton

NAJLEPSZE WYKONANIE GRUPOWE - COUNTRY - "Amen" - Shaboozey i Jelly Roll

NAJLEPSZA PIOSENKA - COUNTRY - "Bitin' List" - Tyler Childers

NAJLEPSZY ALBUM COUNTRY - WSPÓŁCZESNY - "Patterns" - Kelsea Ballerini

NAJLEPSZY ALBUM COUNTRY - TRADYCYJNY - "Ain't in It for My Health" - Zach Top

NAJLEPSZY TELEDYSK - Doechii - "Anxiety"

