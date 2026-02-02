Grammy 2026: najgorętsze nazwiska i największe triumfy. "To jest zaszczyt tu być"
Rozdanie nagród Grammy 2026 już za nami! Najważniejsza noc dla muzyki przyniosła masę zaskoczeń, triumfów, podsumowań, ale nie zabrakło również politycznych stanowisk i nawoływań ze sceny. Kto okazał się najczęstszym zwycięzcą?
68. ceremonia wręczenia nagród Grammy podsumowała najpopularniejszych artystów, ich utwory i wkład twórców w kulturę, która przez ostatni rok rozwijała się za przyczyną muzycznych eksperymentów. Kultowe statuetki zostały przyznane aż w 95 kategoriach - nagrody w tych najważniejszych trafiły m.in. do Lady Gagi, Olivii Dean, Kendricka Lamara, Billie Eilish oraz Bad Bunny'ego, który nieoficjalnie stał się najgorętszym nazwiskiem wieczoru.
Grammy 2026 rozdane. Oto dokładna lista zwycięzców
Pierwszą statuetkę wieczoru odebrał Kendrick Lamar, nagrodzony za najlepszy album rapowy. "To jest zaszczyt tu być. Hip-hop zawsze będzie tutaj… będziemy tworzyć kulturę razem z nim" - powiedział artysta, jednak to właśnie Bad Bunny skradł uwagę wszystkich. Wokalista wygrał w kategorii "Album roku", a już za tydzień Portorykańczyk wystąpi podczas Super Bowl 60. Halftime Show, który jest uznawany za największy moment w karierze artystów scenicznych.
NAGRANIE ROKU - "Luther" - Kendrick Lamar z SZA
ALBUM ROKU - "Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny
PIOSENKA ROKU - "Wildflower" - Billie Eilish
NAJLEPSZY NOWY ARTYSTA - Olivia Dean
PRODUCENT ROKU (NIEKLASYCZNY) - Cirkut
TEKŚCIARZ ROKU (NIEKLASYCZNY) - Amy Allen
NAJLEPSZY SOLOWE WYKONANIE - POP - "Messy" - Lola Young
NAJLEPSZE GRUPOWE WYKONANIE - POP - "Defying Gravity" - Cynthia Erivo i Ariana Grande
NAJLEPSZY ALBUM WOKALNY - POP - "Mayhem" - Lady Gaga
NAJLEPSZY ALBUM TRADYCYJNY - POP - "A Matter Of Time" - Laufey
NAJLEPSZE NAGRANIE DANCE/ELECTRONIC - "End of Summer" - Tame Impala
NAJLEPSZE NAGRANIE DANCE/POP - "Abracadabra" - Lady Gaga
NAJLEPSZY ALBUM DANCE/ELECTRONIC - "Eusexua" - FKA twigs
NAJLEPSZE NAGRANIE REMIKSOWE - "Abracadabra" (Gesaffelstein Remix)
NAJLEPSZE WYKONANIE - ROCK - "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" - Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman i II
NAJLEPSZE WYKONANIE - METAL - "Birds" - Turnstile
NAJLEPSZY ALBUM ROCK - "Never Enough" - Turnstile
NAJLEPSZA PIOSENKA ROCK - "As Alive as You Need Me to Be" - Trent Reznor i Atticus Ross (Nine Inch Nails)
NAJLEPSZE WYKONANIE - ALTERNATYWA - "Alone" - The Cure
NAJLEPSZY ALBUM - ALTERNATYWA - "Songs of a Lost World" - The Cure
NAJLEPSZE WYKONANIE - R&B - "Folded" - Kehlani
NAJLEPSZE WYKONANIE - R&B - TRADYCYJNE - "Vibes Don't Lie" - Leon Thomas
NAJLEPSZE PIOSENKA R&B - "Folded" - Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes i Dawit Kamal Wilson, (Kehlani)
NAJLEPSZY ALBUM PROGRESYWNY - R&B - "Bloom" - Durand Bernarr
NAJLEPSZY ALBUM - R&B - "Mutt" - Leon Thomas
NAJLEPSZE WYKONANIE - RAP - "Chains & Whips", Clipse, Pusha T i Malice f/ Kendrick Lamar i Pharrell Williams
NAJLEPSZE WYKONANIE - MELODYJNY RAP - "Luther" - Kendrick Lamar i SZA
NAJLEPSZY ALBUM - RAP - "GNX" - Kendrick Lamar
NAJLEPSZA PIOSENKA - RAP - "TV Off" - Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears and Kamasi Washington, (Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay)
NAJLEPSZY ALBUM Z POEZJĄ MÓWIONĄ - "Words For Days Vol. 1" - Mad Skillz
NAJLEPSZE WYKONANIE - JAZZ - "Windows - Live" - Chick Corea, Christian McBride i Brian Blade
NAJLEPSZE WYKONANIE SOLOWE - COUNTRY - "Bad as I Used to Be - Chris Stapleton
NAJLEPSZE WYKONANIE GRUPOWE - COUNTRY - "Amen" - Shaboozey i Jelly Roll
NAJLEPSZA PIOSENKA - COUNTRY - "Bitin' List" - Tyler Childers
NAJLEPSZY ALBUM COUNTRY - WSPÓŁCZESNY - "Patterns" - Kelsea Ballerini
NAJLEPSZY ALBUM COUNTRY - TRADYCYJNY - "Ain't in It for My Health" - Zach Top
NAJLEPSZY TELEDYSK - Doechii - "Anxiety"