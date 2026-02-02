68. ceremonia wręczenia nagród Grammy podsumowała najpopularniejszych artystów, ich utwory i wkład twórców w kulturę, która przez ostatni rok rozwijała się za przyczyną muzycznych eksperymentów. Kultowe statuetki zostały przyznane aż w 95 kategoriach - nagrody w tych najważniejszych trafiły m.in. do Lady Gagi , Olivii Dean , Kendricka Lamara , Billie Eilish oraz Bad Bunny'ego , który nieoficjalnie stał się najgorętszym nazwiskiem wieczoru.

Pierwszą statuetkę wieczoru odebrał Kendrick Lamar, nagrodzony za najlepszy album rapowy. "To jest zaszczyt tu być. Hip-hop zawsze będzie tutaj… będziemy tworzyć kulturę razem z nim" - powiedział artysta, jednak to właśnie Bad Bunny skradł uwagę wszystkich. Wokalista wygrał w kategorii "Album roku", a już za tydzień Portorykańczyk wystąpi podczas Super Bowl 60. Halftime Show, który jest uznawany za największy moment w karierze artystów scenicznych.